Pekel na Touru: vsi s strahom pogledujejo proti Pogačarju

Danes čaka kolesarje na Dirki po Franciji nova težka gorska preizkušnja v Pirenejih. Gre za izjemno zahtevno, peklensko etapo od Pauja do Luchon‑Superbagnèresa v dolžini 183 kilometrov in vključuje štiri legendarne vzpone – naredili bodo skoraj pet tisoč višinskih metrov. Takšne, da bodo lahko spet premešali karte v skupni razvrnistvi. A ne na najvišji, na kateri trdno stoji Tadej Pogačar. V zadnjih dveh dneh je s fantastičnima vožnjama pokazal, kako dominanten je, in si pred velikim rivalom Jonasom Vingegaardom prikolesaril že več kot štiri minute prednosti. Zaradi nepredvidljivih in dolgih napadov se mnogi sprašujejo, ali bo kaj podobnega storil tudi danes. V petek se je prav tako izkazal Primož Roglič, ki je dokazal, da zna vrteti pedala na visokih obratih in se je spet približal boju za stopničke. A bo zanimivo videti, kako se bo spoprijel z vsemi klanci v daljši etapi. Vse skupaj se bo začelo že ob 12. uri.

Sobotna etapa bo prava kraljevska, saj bo vsebovala skoraj pet tisoč višinskih metrov. Lahko bi ji rekli kar prava kraljica etap, v kateri bodo štirje težki prelazi.

Vse skupaj se bo začelo v Pauju, od koder bo karavana šla proti prvemu gorskemu cilju Col du Tourmalet. Do vznožja lahko pričakujemo, da bodo šprinterske ekipe želele nadzorovati dogajanje, saj je na 70. kilometru leteči cilj, kjer se bodo delile točke v boju za zeleno majico za najboljšega po točkah.

Nato bo potekalo vse v znamenju boja za etapno zmago. Zna se zgoditi, da bomo videli dirko v dirki. Prvo med ubežniki, drugo med favoriti za končno zmago. Tadej Pogačar bo z moštvenimi kolegi pri UAE Emirates verjetno pustil beg, če v njem ne bo kakšen pretendent za skupno zmago. Pogledoval bo za tistimi, ki so teoretično še blizu.

V praksi pa lahko pričakujemo, da bi jim lahko tudi danes odščipnil kaj novega časa. Zlasti, ker je v izjemni formi in mu nihče of favoritov ne more do živega. Nekako vsi v strahu pričakujejo, kakšno predstavo bo zrežiral tokrat, ker je zelo nepredivdljiv in udari takrat, ko nihče ne pričakuje – ko je za mnoge nepredstavljivo, da bi se v tistem trenutku odločili za skok.

Vzpon na Col du Tourmalet ima predznak ekstra kategorije. Dolg je 19 kilometrov in bo imel 7,4-odstotno povprečno naklonino.

Po spustu bo sledil nov test. Klanec Col d'Aspin je druge kategorije v dolžini pet kilometrov, medtem ko bo povprečna naklonina znašala 7,6 odstotka.

S tem se trpljenje ne bo končalo. Sledil bo nov spust in praktično takošnje vzpenjanje na nov gorski cilj. Predzadnji v današnji etapi sliši na ime Col de Peyresourde, ki je dolg sedem kilometrov ter ima 7,8-odstotno povprečno naklonino in predznak prve kategorije.

Za konec nov test ekstra kategorije

Na koncu bo sledil še veliki finale – vzpon na Superbagneres. Še en klanec ekstra kategorije. Kolesarje v zaključku čaka še 12,4 kilometra vzpenjanja po cesti s povprečnim naklonom 7,3 odstotka. Nakloni nikoli niso zares brutalni, vendar je najtežji kilometer prav zadnji – zato bi lahko videli pomembne razlike, tudi če se napadi zgodijo šele pozno v etapi.

Kdo so favoriti? Zagotovo bodo ubežniki imeli svojo dirko, v ozadju v glavnini favoritov za skupno zmago pa bi lahko potekal nov boj. Pogačar je četrtkove in petkove klance poznal dodobra, medtem ko je za današnjega zaključnega dejal, da ga ni prevozil, a da so si ti v Pirenejih zelo podobni.

Čeprav je jutri še ena etapa pred drugim dnevom počitka, se bodo danes kolesarji poslovili od gorskega sveta Pirenejev, medtem ko bodo v zadnjem tednu prišle na vrsto Alpe.

Pogi je v zadnjih dveh dneh konkurenci odčital veliko lekcijo. V skupnem seštevku ima zdaj že 4:07 prednosti pred Jonasom Vingegaardom, ki je bil videti nebogljen v dvoboju proti slovenskemu kolesarskemu zvezdniku in številki 1 svetovnega kolesarstva.

V petkovem kronometru se je prebudil Primož Roglič, ki pa je po koncu etape dejal, da je bil posamični kronometer le en klanec, medtem ko ga danes čakajo štirje.

Predvsem je v tem trenutku najbolj zanimiv boj za tretje mesto. Tretjega Remca Evenepoela in sedmega Rogliča loči le minuta in 26 sekund. Med njima pa so še Florian Lipowitz, Oscar Onley in Kevin Vauquelin.