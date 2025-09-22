Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

N. V.

22. 9. 2025,
10.40

Harry Styles je berlinski maraton pretekel v manj kot treh urah

Harry Styles

Foto: Guliverimage

Med 80 tisoč tekači na berlinskem maratonu je bil tudi slavni britanski pevec, ki je dosegel sijajen rezultat.

Glasbeni zvezdnik Harry Styles je v nedeljo pretekel sloviti berlinski maraton, na katerem je sodeloval pod psevdonimom Sted Sarandos. Traso, dolgo 42,2 kilometra, je pretekel v dveh urah, 59 minutah in 13 sekundah ter s tem postavil osebni rekord.

Kot poroča People, je trikratni dobitnik grammyja maraton odtekel z enakomernim tempom in povprečno hitrostjo okoli štiri minute in 15 sekund na kilometer. Prvo polovico maratona je pretekel v eni uri, 29 minutah in osmih sekundah, drugo pa v eni uri, 30 minutah in šestih sekundah.

31-letni popzvezdnik je dosegel le minuto počasnejši čas kot paralimpijski dobitnik zlate medalje Richard Whitehead, ki je na Instagramu objavil skupno fotografijo s Stylesom in ob njej šaljivo zapisal: "2:58 v Berlinu z mojim prijateljem. Ali ga kdo pozna?"

To je bil Stylesov drugi veliki maraton letos. Marca je tekel v Tokiu, kjer je prav tako postavil dober rezultat z manj kot tremi urami in pol, s čimer je bil hitrejši od več kot 20 tisoč udeležencev.

