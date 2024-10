Nekdanji člani skupine One Direction so se odzvali na smrt svojega kolega Liama Payna, ki je umrl po padcu iz tretjega nadstropja hotela v Argentini. Star je bil 31 let. "Zaradi novice o Liamovi smrti smo popolnoma uničeni. Neskončno te bomo pogrešali," so zapisali v skupni izjavi.

Izjavo, pod katero so se podpisali Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan in Harry Styles, so objavili na družbenem omrežju Instagram. "Zaradi novice o Liamovi smrti smo popolnoma uničeni. Čez čas in ko bomo vsi zmogli, bomo povedali več. Zdaj si bomo vzeli nekaj časa za žalovanje, da prebolimo izgubo našega brata, ki smo ga imeli neizmerno radi," so zapisali.

Dodali so: "Spomine, ki jih imamo z njim, bomo cenili za vedno. Naše misli so z njegovo družino, prijatelji in oboževalci, ki so ga imeli radi tako kot mi. Neskončno te bomo pogrešali, Liam."

Kot je v izjavi povedala argentinska policija, jih je malo pred njegovo smrtjo poklical upravitelj hotela in jih obvestil o "agresivnem moškem, ki bi lahko bil pod vplivom mamil in alkohola". Kasneje so v njegovi sobi našli razbito televizijo, droge in alkohol. V sobi je bil sam, policija pa zaslišuje pet prič, vključno s tremi zaposlenimi in dvema ženskama, ki sta bili v njegovi sobi noč pred njegovo smrtjo. je umrl v sredo v Buenos Airesu po padcu iz tretjega nadstropja hotela. Padel je okoli 14 metrov globoko in se hudo poškodoval, med drugim je imel zlomljeno lobanjo. Kot je pokazala obdukcija, je umrl zaradi večkratnih travm ter notranjih in zunanjih krvavitev. Star je bil 31 let.Kot je v izjavi povedala argentinska policija, jih je malo pred njegovo smrtjo poklical upravitelj hotela in jih obvestil o "agresivnem moškem, ki bi lahko bil pod vplivom mamil in alkohola". Kasneje so v njegovi sobi našli razbito televizijo, droge in alkohol. V sobi je bil sam, policija pa zaslišuje pet prič, vključno s tremi zaposlenimi in dvema ženskama, ki sta bili v njegovi sobi noč pred njegovo smrtjo.

"Imel je nalezljivo energijo za življenje"

Nekdanji člani skupine One Direction, z izjemo Nialla Horana, so se na Paynovo smrt odzvali tudi v ločenih objavah. Harry Styles je tako zapisal, da je zaradi Liamove smrti resnično uničen: "Njegovo največje veselje je bilo osrečevati druge ljudi in v čast mi je bilo biti ob njem, ko je to počel. Liam je živel odprto življenje, s srcem v rokavu, imel je nalezljivo energijo za življenje. Bil je topel, podpirajoč in neverjetno ljubeč."

"Leta, ki sva jih preživela skupaj, bodo za vedno ostala med najbolj cenjenimi leti mojega življenja. Vedno te bom pogrešal, moj prijatelj. Srce se mi trga zaradi Karen (mama, op. p.), Geoffa (oče, op. p.), Nicole (sestra, op. p.) in Ruth (sestra, op. p.), njegovega sina Beara in vseh tistih, ki so ga poznali in ga imeli radi, kot sem ga imel jaz," je sklenil 30-letnik.

Večkrat sta se sprla, a ga je spoštoval

Zayn Malik je v spomin prijatelju objavil še obsežnejši zapis, ki ga je naslovil z besedami "Rad te imam, prijatelj". "Ko si nas zapustil, sem izgubil brata, in ne morem opisati, kaj bi dal, da bi te lahko še zadnjič objel, se pravilno poslovil od tebe ter ti rekel, da sem te imel zelo rad in te spoštoval," je ganljivo začel 31-letni Malik.

In nadaljeval: "V srcu bom za vedno cenil vse spomine, ki jih imam s teboj. Ni besed, ki bi opravičile ali razložile, kako se počutim, razen da sem več kot uničen. Upam, da kjerkoli že si, si dobro in v miru ter da razumeš, kako ljubljen si bil." Paynu se je zahvalil, ker ga je podpiral v najtežjih časih njegovega življenja.

"Čeprav si bil mlajši od mene, si bil vedno bolj razumen. Bil si svojeglav, samozavesten in ni ti bilo mar, ko si nekomu povedal, da se moti. Čeprav sva se zaradi tega nekajkrat sprla, sem te vedno na skrivaj spoštoval," je še zapisal.

Sta načrtovala združitev skupine?

Najstarejši izmed nekdanjih članov skupine One Direction Louis Tomlinson je zapisal, da je izgubil brata. "Liam je bil nekdo, ki sem ga občudoval vsak dan, tako pozitivna, zabavna in prijazna duša. Prvič sem ga srečal, ko je bil star 16 let, jaz pa 18. Njegov glas me je takoj presenetil, a kar je še pomembneje, dobil sem brata, po katerem sem hrepenel vse življenje," je izpostavil.

V nadaljevanju je razkril, da sta se večkrat pogovarjala, da bi se vsi skupaj vrnili v studio in poskusili ustvariti kemijo, ki so jo zgradili v skupini. "Liam je bil po mojem mnenju najpomembnejši del One Direction. Hvala, ker si nas oblikoval. To je sporočilo tebi, Liam, če poslušaš. Sem izjemno srečen, da sem te imel v svojem življenju, vendar se ne morem sprijazniti s tem, da bi se poslovil. Tako sem hvaležen, da sva se po razpadu skupine še bolj povezala, ure in ure govorila po telefonu in obujala spomine na tisoče čudovitih spominov. Z veseljem bi spet delil oder s teboj, a to se ne bo zgodilo," je zapisal 32-letnik.

Sklenil je: "Želim, da veš, če me bo Bear kdaj potreboval, bom stric, ki ga potrebuje v svojem življenju, pripovedoval mu bom zgodbe o tem, kako čudovit je bil njegov oče. Želim si, da bi imel priložnost, da se poslovim in ti še enkrat povem, kako zelo sem te imel rad. Payno, moj fant, eden mojih najboljših prijateljev, moj brat, rad te imam, prijatelj. Lepo spi."

Edini, ki se na njegovo smrt še ni odzval, je 31-letni Horan, ki je s Paynom preživel nekaj dni v Argentini, kjer je umrl. 31-letnik se je namreč udeležil Horanovega koncerta pred dvema tednoma. Prav tako se ni odzvala njegova trenutna partnerka Kate Cassidy, ki je bila z njim v Argentini skoraj dva tedna, državo pa zapustila dva dneva pred njegovo smrtjo.

