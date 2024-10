Umrl je Liam Payne, nekdanji član fantovske zasedbe One Direction

Nekdanji član fantovske zasedbe One Direction, pevec Liam Payne, je umrl zaradi padca iz tretjega nadstropja v hotelu v Buenos Airesu. Star je bil 31 let. Zaenkrat ni znano, ali je padec britanskega pevca posledica nesreče.

Nekdanji član fantovske skupine One Direction Liam Payne, je umrl po padcu s tretjega nadstropja hotela CasaSur Palermo v Buenos Airesu, je sporočila tamkajšnja policija. Bil je star 31 let, je poročal CNN. Reševalci so potrdili smrt pevca, ki naj bi ga našli na notranji terasi hotela, je poročal Reuters.

V okolici hotela je tamkajšnja policija že omejila dostop. Foto: Guliverimage

Payne je umrl v hotelu na ulici Costa Rica v soseski Palerma, je sporočila argentinska policija. V izjavi je policija povedala, da so jih poklicali v hotel v sosesko Palerma, kjer so bili obveščeni o "agresivnem moškem, ki bi lahko bil pod vplivom mamil in alkohola".

Payne je imel v preteklosti težave z zlorabo alkohola, tudi v času največje slave. Predlani pa se je Britanec odločil za 100-dnevni program odvajanja od alkohola.

Foto: Guliverimage

Britanski glasbenik, ki je zadnja leta gradil samostojno glasbeno pot, je bil najbolj znan kot član slovite britanske fantovske zasedbe One Direction. Skupina, v kateri so bili tudi Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson in Niall Horan, je bila ustanovljena leta 2010, potem ko so se vsi člani pojavili v britanski različici resničnostnega tekmovalnega šova The X Factor.

Člani nekdanje fantovske zasedbe One Direction leta 2011, Liam Payne je drugi z desne. Preostali člani od leve proti desni so še: Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan in Louis Tomlinson. Foto: Guliverimage

Skupina je leta 2015 napovedala premor, leta 2016 pa so se člani razšli. Payne pa je kot samostojni izvajalec leta 2019 izdal svoj prvi solo album z naslovom LP1, letos marca pa je izdal svoj LP Teardrops.

Payne je imel z nekdanjo članico pevske skupine Girls Aloud Cheryl Cole sina Beara, ki se je rodil leta 2017.