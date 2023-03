Je nekdanji član skupine One Direction prestal plastično operacijo? #foto

Liam Payne, nekdanji član skupine One Direction, ki se je po razpadu odločil za solo kariero, je oboževalce osupnil z novim videzom. Ti so namreč presenečeni nad tem, kako shujšan je videti njegov obraz, in se sprašujejo, ali se je tudi on odločil za botoks oziroma plastično operacijo.

Payne se je skupaj z dekletom Kate Cassidy udeležil premiere novega dokumentarca Louisa Tomlinsona z naslovom All of Those Voices. Tomlinson je bil poleg Harryja Stylesa, Zayna Malika in Nialla Horana eden od članov skupine One Direction, ki je razpadla leta 2016.

Zvezdnik se je leta 2021 pritoževal nad potezami svojega obraza in rekel, da ima občutek, da je njegov obraz "napihnjen", kar naj bi bila posledica čezmernega uživanja alkohola in tega, da se je zredil. Foto: Guliverimage

Lepotni kirurgi se strinjajo, da je verjetno uporabil polnila in injekcije

Oboževalci Liama Payna so hitro ugotovili, da ima pevec izjemno oglato in bolj oblikovano čeljust, ter posumili, da je podlegel plastični operaciji ali odstranitvi bukalne maščobe. Gre za poseg, ki je med zvezdniki postal priljubljen v zadnjih letih, pri katerem se iz estetskih razlogov okoli lic odstrani maščoba.

Zvezdnik se je namreč leta 2021 pritoževal nad potezami svojega obraza in rekel, da ima občutek, da je njegov obraz "napihnjen", kar naj bi bila posledica čezmernega uživanja alkohola in tega, da se je zredil. "Zelo sem se zredil," je povedal takrat. In dodal: "Razočaran sem bil sam nad sabo. Nisem bil videti tako, kot bi želel."

Portal Page Six se je o njegovem novem videzu posvetoval z več lepotnimi kirurgi, ki se strinjajo, da je britanski zvezdnik verjetno uporabil polnila in injekcije, da bi dosegel ostrejši videz svoje čeljusti, mogoče pa je tudi, da je opravil liposukcijo.

Verjetno je uporabil polnila in injekcije, mogoče pa je tudi, da je bil deležen liposukcije. Foto: Profimedia