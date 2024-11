Pevec je umrl 16. oktobra po padcu iz tretjega nadstropja hotela v Buenos Airesu. Pri padcu se je hudo poškodoval, zlomil si je tudi lobanjo. Star je bil 31 let.

Kot so sporočile argentinske oblasti, je ena oseba obtožena zapustitve osebe, ki je kasneje umrla, ter dobave drog. Zaradi dobave mamil sta bila ovadena tudi uslužbenec hotela in tretja oseba. Nihče od aretiranih ni bil imenovan.

V telesu imel več vrst mamil

Argentinska policija je v izjavi povedala, da jih je nekaj ur pred pevčevo smrtjo poklical upravitelj hotela in jih obvestil o "agresivnem moškem, ki bi lahko bil pod vplivom mamil in alkohola". Prijavil je, da gost uničuje sobo, ima pa tudi balkon, "zato se bojimo, da bi lahko s čim ogrozil svoje življenje". Ko so prispeli v hotel, so na notranjem dvorišču slišali glasen zvok, kmalu zatem pa so tam odkrili truplo.

Po pevčevi smrti je policija v njegovi hotelski sobi našla prepovedane substance ter uničene predmete in pohištvo. Obdukcija je pokazala, da je bil pred padcem sam in se je spopadal z "epizodo zlorabe substanc". V četrtek je državno tožilstvo sporočilo, da so toksikološki testi v njegovem telesu razkrili sledi alkohola, kokaina in predpisanega antidepresiva.

Po njihovih navedbah je Payne morda padel v stanje nezavesti, kar izključuje možnost namerne povzročitve smrti. Sklepajo, da ni vedel, kaj počne.

Liam Payne je bil nekdanji član priljubljene fantovske zasedbe One Direction, ki je nastala leta 2010 v britanski različici resničnostnega tekmovalnega šova The X Factor. Poleg njega so bili v skupini še Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson in Niall Horan. Skupina je leta 2015 napovedala premor, leta 2016 pa so se člani razšli. Med njihovimi največjimi uspešnicami so pesmi What Makes You Beautiful, Story of My Life, One Thing in Night Changes.

Pevčevo truplo so v sredo predali njegovi družini, da bi ga z letalom odpeljali nazaj v Združeno kraljestvo. Od njega naj bi se poslovili ta konec tedna v katedrali v Wolverhamptonu, Liamovem rojstnem mestu.

Že tri tedne pa se od 31-letnika poslavljajo njegovi oboževalci, ki po vsem svetu, tudi v Sloveniji, organizirajo javna žalovanja.

Po vsem svetu žalujejo za pokojnim britanskim pevcem. Foto: Reuters

