Argentinska policija je po smrti britanskega pevca in nekdanjega člana pop skupine One Direction Liama Paynea preiskala hotel, v katerem so ga našli mrtvega, potem ko je padel z balkona v tretjem nadstropju. Policiste je v hotel poslalo tožilstvo, da bi poiskali sledi, ki bi bili zanimivi za preiskavo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ameriški mediji so sicer že v ponedeljek poročali, da je imel Payne ob smrti v telesu več vrst mamil.

Tožilstvo je v hotel v Buenos Airesu poslalo policiste iz oddelka za posebne preiskave in tehnologijo. Na podobah, ki so jih prikazali na televiziji, so bili agenti, ki so za pultom v preddverju delali na računalnikih.

Preiskovalci so pregledovali mobilne telefone, računalnike, fotografije in video posnetke varnostnih kamer ter vzeli "izjave prič, da bi rekonstruirali zadnje ure žrtve in prizorišče dogajanja", je sporočilo državno tožilstvo.

Ob smrti v telesu "koktajl mamil"

31-letnega britanskega pop pevca Liama Paynea so našli mrtvega po tem, ko je hotelsko osebje dvakrat poklicalo na pomoč in poročalo, da gost, ki je pod vplivom mamil in alkohola, uničuje hotelsko sobo. Payne je o težavah z zlorabo substanc in pri spopadanju s slavo govoril javno že od malih nog.

Policija je hotel obiskala v sredo, dan po tem, ko se je argentinsko tožilstvo srečalo z glasbenikovim očetom Geoffom Payneom in mu zagotovilo, da ni objavilo rezultatov toksikološke preiskave njegovega sina. Ameriški mediji so sicer v ponedeljek poročali, da je imel Payne ob smrti v telesu "koktajl mamil".

Foto: Guliverimage

ABC in TMZ sta poročala, da so med delno obdukcijo našli "rožnati kokain", ki vsebuje metamfetamin, ketamin in MDMA. Pri tem sta se sklicevala na anonimne vire, ki naj bi bili seznanjeni s predhodnimi testi.

Zaključki preiskave bi bili lahko znani še ta teden

Tožilstvo je pojasnilo, da v obravnavanem primeru ni razkrilo nobenega poročila, ki bi bilo zunaj okvira preiskave in sodnega postopka. Čeprav rok za rezultate toksikološke analize ni bil določen, pa je predstavnik državnega tožilstva za AFP povedal, da bi bili zaključki lahko znani v tem tednu.

Rezultati obdukcije so sicer pokazali, da je bil 31-letnik v času pred padcem sam in se je spopadal z "epizodo zlorabe substanc", so povedali tožilci.

Fantovska skupina One Direction je bila eden najbolj komercialno uspešnih izvajalcev na svetu. Leta 2016 je prenehala delovati, Payne pa je nadaljeval samostojno pot.

