Pri starosti 86 let je umrl ameriški igralec Ron Ely, najbolj znan po vlogi Tarzana v istoimenski seriji iz šestdesetih let prejšnjega stoletja.

"Svet je izgubil enega največjih mož, kar jih je kdaj poznal – in jaz sem izgubila svojega očeta," je v objavi na Instagramu zapisala igralčeva hči Kirsten Casale Ely. Zvezdnik Tarzana je umrl na svojem domu v Los Alamosu v Santa Barbari v Kaliforniji 29. septembra.

Igralčeva hči je ob objavi smrti v sredo na Instagramu zapisala še: "Moj oče je bil nekdo, ki so ga ljudje imenovali heroj. Bil je igralec, pisatelj, trener, mentor, družinski človek in vodja." Dodala je: "Poznala sem ga kot svojega očeta – in kakšna čast je bila to iz nebes. Zame je obesil luno."

Tarzana predvajali v šestdesetih letih prejšnjega stoletja

Ron Ely v vlogi Tarzana Foto: Guliverimage

Film Tarzan so prvotno od leta 1966 do 1968 predvajali na televizijski mreži NBC, v tem času pa si je igralec Ely zlomil številne kosti, med lastnimi podvigi pa naj bi ga napadle tudi živali, je poročal britanski BBC. Po upokojitvi leta 2001 je Ely postal pisatelj in objavil dva kriminalna romana.

Vodil tekmovanje za miss Amerike

Ronald Pierce Ely se je rodil leta 1938 v Teksasu. Leta 1959 se je poročil s svojo srednješolsko ljubeznijo Janet Ely, dve leti kasneje pa se je par ločil. Znan je bil tudi po tem, da je v zgodnjih osemdesetih letih prejšnjega stoletja (leta 1980 in 1981) vodil tekmovanje za miss Amerike, kjer je spoznal svojo drugo ženo Valerie Lundeen, s katero sta imela tri otroke.

Ely se je leta 2014 na kratko vrnil k igranju za televizijski film Expecting Amish, kjer je igral amiškega starešino. V osemdesetih letih se je pojavil v drugih uspešnih televizijskih programih, vključno s komedijo The Love Boat, zaigral pa je tudi v Wonder Woman z zvezdnico Lyndo Carter in v glavni vlogi v filmu Doc Savage: The Bronze Man.

Tragedija v družini

Igralčevo ženo Lundeen je leta 2019, ko je imela 62 let, na njunem domu v Kaliforniji do smrti zabodel njun sin Cameron. Sina je nato ustrelila policija, potem ko ga je označila za grožnjo. Čeprav je Ron Ely proti policiji vložil tožbo zaradi neupravičene smrti, pa je sodnik odločil, da so policisti tako ravnali iz samoobrambe.

Tarzan je izmišljena oseba in junak iz knjižne uspešnice ameriškega pisatelja Edgarja Ricea Burrougsa, ki se je rodil leta 1875 v Chicagu. Pisatelj je to književno delo ustvarjal v času svoje brezposelnosti leta 1912, pisal ga je na roko, na hrbtne strani starih pisem in ostanke papirja, saj ni imel denarja za nakup papirja. Zgodbo o Tarzanu mu je uspelo prodati časopisu oziroma reviji All-Story Magazine za 700 dolarjev. Zgodba o Tarzanu je postala prava uspešnica, po njej je nastala serija ponatisov, stripov, 23 romanov in cela vrsta filmov. Foto: Guliverimage

