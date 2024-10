Novico o njeni smrti je potrdila predstavnica fundacije Whitney E. Houston in dodala, da je umrla med zdravljenjem v hospicu, obkrožena z družino. Imela je Alzheimerjevo bolezen.

"Naša srca so polna bolečine in žalosti. Izgubili smo vodjo naše družine," je povedala njena snaha Pat Houston in dodala: "Cissy je bila močna in pomembna oseba v naših življenjih. Bila je ženska globoke vere in prepričanja, ki ji je bilo zelo mar za družino, službo in skupnost. Njena več kot sedemdesetletna kariera v glasbi in zabavi bo ostala v ospredju naših src. Njen prispevek k popularni glasbi in kulturi je neprimerljiv."

Prejela dve nagradi grammy

Cissy Houston se je začela z glasbo ukvarjati leta 1938, ko je bila stara pet let. S sestro in bratoma so ustanovili skupino The Drinkard Four, ki se je kasneje preimenovala v The Drinkard Singers. Kasneje je kot spremljevalna pevka sodelovala z Aretho Franklin, Jimijem Hendrixom in Davidom Bowiejem.

V svoji dolgoletni glasbeni karieri je posnela deset samostojnih albumov in prejela dve nagradi grammy.

Imela je tri otroke – sinova Michaela in Garyja ter hčer Whitney, ki je v 49. letu starosti umrla leta 2012.

Whitney Houston z mamo Cissy leta 1986 Foto: Guliverimage

Preberite tudi: