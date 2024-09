Kot je na svojem profilu na Instagramu zapisala Raiven, je imela dva dni nazaj nujno operacijo sredi noči. Kot je dodala, je to zanjo velik šok, saj res ni pričakovala, da se bodo manjše trebušne težave spremenile v večjo težavo. "Želela sem vam sporočiti, da se že počutim bolje, a več kot očitno moram prestaviti načrtovani koncert v Piranu," je zapisala.

Dodala je, da bo nov datum koncerta sporočila kmalu ter da na Instagramu ne bo objavljala, dokler se ne bo počutila bolje, izjema bodo vnaprej pripravljene in posnete objave. Oboževalcem se je Raiven še zahvalila za vso podporo.

Iz Slovenije se bo odpravila po Evropi

Raiven je nedavno izdala novo pesem Mama, za katero je posnela tudi videospot in s katero je napovedala slovo od domačega občinstva. Prihodnje leto se namreč odpravlja na turnejo po Evropi, med katero bo med drugim nastopila v Zagrebu, Pragi in Beogradu. Še pred tem pa namerava avtorski koncertni repertoar, v katerem se prepletata elektronski futurizem in klasični godalni kvartet, predstaviti v Krškem, Mariboru, Celju in v Piranu, za katerega pa bo nov datum koncerta še sporočila.