Slavni pevec razkril, da ima Tourettov sindrom. Si pomaga z botoksom?

Capaldijeva pesem Someone You Loved je leta 2020 osvojila nagrado brit za pesem leta.

"Ko sem vznemirjen, vesel, živčen ali pod stresom, mi trza rama. To je nekaj, s čimer živim. Ni tako slabo, kot je videti," je za The Sun povedal Capaldi in dodal, da o svojem stanju še ne ve veliko.

V ramo si vbrizga botoks

Razkril je tudi, s čim si pomaga, da lahko nadzoruje svoje stanje: "V ramo sem si vbrizgal botoks, da se ne premika. Nenehno se učim novih načinov, kako se spoprijeti s tem. Nekatere dni je bolj boleče kot druge, včasih je precej neprijetno, a mislim, da je to to," je pojasnil in dodal, da to ni nekaj, s čimer se ukvarja redno, poroča portal 24sata.

Tourettov sindrom je sicer stanje, ki povzroči, da oseba oddaja nehotene zvoke in gibe, imenovane tiki. Običajno se pojavi v otroštvu, vendar se tiki in drugi simptomi po nekaj letih izboljšajo, včasih pa popolnoma izginejo. Za Tourettov sindrom ni zdravila, zdravljenje pa pomaga nadzorovati simptome.

Ljudje s Tourettovim sindromom imajo lahko tudi obsesivno-kompulzivno motnjo, motnjo pozornosti in hiperaktivnosti ali težave z učenjem, je zapisano na spletni strani britanske nacionalne zdravstvene službe.

Prejel nagrado za najboljšega novega izvajalca

Capaldi je sicer najbolj znan po pesmih Someone You Loved, Before You Go, Bruises in How Do I Say Goodbye. Pesem Someone You Loved je marca 2019 zasedla prvo mesto na britanski glasbeni lestvici, kjer se je obdržala kar sedem tednov. Zavzela je tudi prvo mesto na lestvici US Billboard Hot 100.

Pesem je bila v kategoriji za pesem leta nominirana celo za grammy, leta 2020 pa je osvojila nagrado brit za pesem leta. Capaldi je leta 2020 prejel tudi nagrado brit za najboljšega novega izvajalca.