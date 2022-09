Znana igralka razkrila, da ima raka

Oskarjevka Jane Fonda je v petek sporočila, da so ji diagnosticirali ne-Hodgkinov limfom (NHL) in da je že začela kemoterapijo.

Pod objavo, ki jo je 84-letnica delila na svojih družbenih omrežjih, je zapisala, da želi deliti nekaj zelo osebnega: "Diagnosticirali so mi ne-Hodgkinov limfom (rak limfatičnega sistema) in začela sem kemoterapijo. To je zelo ozdravljiv rak. Preživi približno 80 odstotkov ljudi, zato se počutim zelo srečno."

Opozorila na nedostopnost zdravstvene oskrbe

Dodala je, da ima srečo, ker ima zdravstveno zavarovanje ter dostop do najboljših zdravnikov in zdravljenj: "Zavedam se, in to je boleče, da sem pri tem privilegirana. Skoraj vsaka družina v Ameriki se je kdaj spopadla z rakom in veliko preveč jih nima dostopa do kakovostne zdravstvene oskrbe, ki jo prejemam jaz. In to ni prav."

Zapisala je tudi, da bi morali več govoriti ne le o zdravilih, ampak tudi o vzrokih za nastanek te bolezni: "Ljudje morajo vedeti, da raka povzročajo tudi fosilna goriva. Prav tako pesticidi, od katerih mnogi temeljijo na fosilnih gorivih."

Ne bo dovolila, da karkoli zmoti njen podnebni aktivizem

"Kemoterapijo prejemam že šest mesecev in zdravljenje prenašam dobro. Verjemite mi, ne bom dovolila, da bi karkoli od tega zmotilo moj podnebni aktivizem. Rak je učitelj in pozorna sem na lekcije, ki mi jih prinaša," je dodala in sklenila: "Živimo v najbolj posledičnem času v človeški zgodovini, saj bo to, kar počnemo ali ne počnemo zdaj, odločilo, kakšna bo naša prihodnost. Ne bom dovolila, da bi mi rak preprečil, da bi naredila vse, kar lahko."

Kariera Jane Fonda traja že več kot šest desetletij. Prejela je dva oskarja, in sicer za vlogi v filmih Klute iz leta 1971 in Vojakova vrnitev iz leta 1978. Njen najnovejši film Moving On bo premierno prikazan septembra na mednarodnem filmskem festivalu v Torontu. Kot pravi sama, bi se opisala kot feministko in libertarko. Nasprotovala je namreč vietnamski vojni, vojni v Iraku in nasilju nad ženskami. Pred kratkim pa je začela zagovarjati tudi politiko boja proti podnebnim spremembam.