Prehranjevalne navade Jane Fonda, zaradi katerih je videti 20 let mlajša

Jane Fonda je pri svojih 84 letih videti neverjetno. Pravi, da so za to zaslužni življenjski slog in zdrave prehranjevalne navade. Eden od trikov je, da nikoli ne preskoči zajtrka.

Ne glede na to, ali ste njen oboževalec videoposnetkov vadb iz 80. let prejšnjega stoletja ali med tistimi, ki spremljajo zadnjo sezono serije Grace in Frankie na Netflixu, se verjetno sprašujete, kaj je vzrok, da je pri svojih 84 letih videti tako čila in polna energije.

Fonda je vedno verjela v zdrav življenjski slog in nikoli ni sledila različnim modnim dietam. Kakšne pa so njene zdrave prehranjevalne navade?

Zavrača hitre diete

Leta 2012 je Fonda za BeFiT delila deset svojih najljubših zdravstvenih nasvetov za zdravo hujšanje. Eden njenih prvih nasvetov je bil, da pozabite na modne, hitre diete. "Hitra dieta je tista, ki obljublja nedosegljive rezultate," je prepričana Fonda. "Ne poskušajte izgubiti več od dveh do treh kilogramov na teden." Fonda dodaja, da je pomembno spremeniti miselnost glede diet in zdravja. "Ne mislite na dieto, mislite na zdravje."

Foto: Shutterstock

Nikoli ne izpusti zajtrka

Fonda je razložila, da je zajtrk ključnega pomena za njeno zdravje in najpomembnejši obrok dneva. "Vsako jutro se zavežite, da boste dan začeli s hranljivim zajtrkom. Ljudje, ki to počnejo, ponavadi shujšajo," pravi Fonda. Pravzaprav raziskave kažejo, da lahko preskakovanje zajtrka upočasni metabolizem, povzroči občutek lakote in vodi do povečanja telesne mase.

Ni neprilagodljiva

Še eden od desetih nasvetov Jane Fonda, ki jih je delila na YouTubu, je, da nikar ne bodite preveč togi. Namesto da bi sledila strogim načrtom prehrane, sama v svojem vsakdanjem življenju sprejema ravnovesje.

Foto: Reuters

"Ne smete čutiti, da ste prikrajšani," pravi Fonda. "Tega ne morete zdržati na dolgi rok. Če pojeste košček čokolade, je vse v redu, samo ne pojejte cele škatle oziroma si kasneje privoščite daljši sprehod."

Ne je veliko mesa

Igralka čez dan uživa veliko zdrave hrane, kar zanjo pomeni veliko pridelkov in malo mesa ali rib. "Vsak dan jem sveže sadje in zelenjavo. Mesa skoraj ne jem. Zmanjšala sem količino rib," je Jane Fonda povedala za Well + Good. "Na svetu obstajajo kraji, kjer so ribe edini vir beljakovin za ljudi, zato bi morali v državi, kot je naša, kjer imamo druge izbire, zmanjšati uživanje rib."

Rada ima zdrave prigrizke

Za revijo Hello je zagovornica zdravega načina življenja povedala, da svoje zdravje ohranja tudi tako, da ima doma vedno zdrave prigrizke. "Imejte pri roki zdrave prigrizke za med obroki – stvari, kot so sadje, skuta z nizko vsebnostjo maščob ali sir. Rdeče grozdje se odlično poda k siru."

