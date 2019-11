Kako je rdeč plašč Jane Fonda postal simbol protestov proti podnebnim spremembam #video #foto

Švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg je tista, ki je navdihnila legendarno igralko Jane Fonda, da petke po novem preživlja na protestnih shodih v Washingtonu, kjer udeleženci pozivajo k resnejšemu boju proti podnebnim spremembam.

Ker gre za neprijavljene proteste in oviranje prometa, so bili nekateri udeleženci večkrat aretirani, med njimi tudi 81-letna zvezdnica. Policisti so jo priprli že štiri petke zapored, nazadnje 1. novembra, ko je morala na policijski postaji celo prenočiti.

Rdeča ponazarja Požarno vajo

Skoraj enako pozornost kot to, da je Jane postala goreča podpornica Grete in da se močno zavzema za boj proti podnebnim spremembam, je požel rdeč plašč, ki je postal njen zaščitni znak in podpis v vlogi protestnice.

Z njim hoče namreč pokazati, da misli še kako resno in da ne namerava več prispevati k onesnaževanju okolja, da je zaživela bolj trajnostno in ekološko. "To je zadnja stvar, ki sem jo kupila. Kupila sem ga na razprodaji, ker sem potrebovala nekaj rdečega. In ne bom kupila ničesar več."

Ob tem je razložila, da je rdečo barvo za petkove shode izbrala zato, ker sovpada z imenom protestov Požarna vaja. Tudi to je nastalo po navdihu mlade Grete, ki je med enim od govorov o podnebnih spremembah jezno in močno poudarila, da bi se morali ljudje pri reševanju Zemlje obnašati, kot da nam gori hiša.

Foto: Reuters

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Jane v rdečem kot navdih mladim dekletom

"Jane ne bi mogla izbrati popolnejšega plašča za proteste," je povedal stilist Andrew Gelwicks in dodal: "Ne samo, da je v njem videti čudovito, plašč hkrati zahteva pozornost in ji dovoli, da je vseeno videti preprosto. Rdeč plašč ima posebne moči in odlično opravi svoje delo."

Z njim se strinja še ena stilistka Rhonda Spies, ki pravi, da rdeča oddaja močno politično sporočilo. "Rdeča je barva moči, akcije, samozavesti in poguma. To so vse lastnosti, ki jih Jane kot ikona pooseblja v svojem boju proti podnebnim spremembam." Tudi oblikovalka Rene Macdonald je enakega mnenja, dodala je, da je rdeča odlična izbira, saj je v tej barvi bolj vidna in je tako ne more nihče zgrešiti. "Plašč sporoča: ne zafrkavajte se z mano."

Yong Kim, oblikovalec znamke Storets, pa je poudaril, da je rdeča barva s tem dobila veliko večje in pomembnejše mesto v modi. Podoba Jane Fonda v tem plašču med bojem za boljšo prihodnost je odličen navdih za mlada dekleta, ki se ne smejo bati povzdigniti glasu, pravi. "Ženska v rdečem pošilja jasno sporočilo: ni nas strah in hočemo biti razumljene, uslišane in spoštovane. Janin plašč in nasmeh sta klic vsem ženskam po svetu."

Foto: Reuters

