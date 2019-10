Član skupine Abba o Greti: Je kot blagoslov v svetu vplivnežev #video

Bjorn Ulvaeus je za medij Irish Times dejal, da ne razume, zakaj so nekateri sovražno nastrojeni proti Greti Thunberg, 16-letni aktivistki, ki se bori za Zemljo in za to, da bi vodje sveta končno prepoznali, kakšna prihodnost nas čaka, če ne bodo začeli podnebnih sprememb jemati resno.

"Rezultat učinka Grete je, da je patriarhatu ušlo v hlače zaradi strahu pred 16-letnim dekletom s supermočmi. Postala je nočna mora populistov. Pravi, da sta znanost in razsvetljenje tisto, kar zdaj potrebujemo, ne pa stari in postani nacionalizem ter teorije zarote," je povedal v videu.

Neposredna, trmasta in globoko premišljujoča Pika Nogavička

Ko je govoril o slavni 16-letnici, je 74-letni glasbenik in član nekdanje izjemno priljubljene skupine Abba v videu dodal, da bi bila Greta zagotovo všeč še eni svetovno znani Švedinji - priljubljeni pisateljici Astrid Lindgren.

"Je kot neposredna, trmasta in globoko premišljujoča Pika Nogavička. Če se ne motim, svoje kritike zavrača s kančkom humorja, ti pa so na žalost starejši moški kot jaz." Ob tem je imel v mislih ameriškega predsednika Donalda Trumpa in tudi ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki se z žaljivkami spravljata nanjo.

Trump, ki zanika podnebne spremembe, je kmalu po njenem govoru na podnebnem vrhu ZN sarkastično tvitnil: "Deluje kot zelo veselo mlado dekle, ki se veseli svetle in čudovite prihodnosti. Kako lepo je to videti." Greta se je na to odzvala tako, da je opis na svojem profilu na Twitterju spremenila v: "Zelo veselo mlado dekle, ki se veseli svetle in čudovite prihodnosti."

"Kako se lahko spustite tako nizko in kritizirate videz otroka?"

Trumpovi televizijski zagovorniki so jo označili celo za "duševno prizadeto dekle", s čimer so se grdo spotaknili ob to, da ima diagnosticiran Aspergerjev sindrom, ki je oblika avtizma. Nekateri gredo celo tako daleč, da kritizirajo njen videz.

"Nekatere ljudi, večinoma moške, spravlja ob pamet in težko razumem, od kod prihaja ta jeza. Kako se lahko spustite tako nizko in kritizirate videz otroka? Razlog je seveda pomanjkanje protiargumentov."

Mladi ljudje potrebujejo vzornike in kot taka je Greta blagoslov v svetu vplivnežev in resničnostnih zvezdnikov.

Greta je pred 13 meseci začela protestirati pred švedskim parlamentom. Petkovi šolski protesti za podnebje so zdaj postali globalni zahvaljujoč njej. Foto: Reuters

"Je popolnoma resna, ko reče, da potebujemo znanost pri premagovanju podnebnih sprememb, odgovorov ne bomo našli nikjer drugje," je še dejal Ulvaeus.

Za konec je tistim, ki niso na njeni strani, ki jim ni všeč in ki o njej govorijo celo sovražno, sporočil: "Tudi če dvomite o tem, kar govori, morate občudovati njen pogum in osredotočenost. Hvalevreden dosežek je, če ti uspe ustvariti globalno gibanje iz nič v tako kratkem času." Pred komaj 13 meseci je Greta sama stala pred švedskim parlamentom in protestirala, ko bi morala biti v šoli. Tako so se začeli petkovi protesti za podnebje, ki se jih eno leto kasneje udeležuje na milijone mladih.

"Pritiska milijonov mladih ljudi, ki ga čutimo zdaj, prej ni bilo. Ne vemo, kam bo to vodilo, vemo pa, da bo vodilo do nečesa, kar se ne bi zgodilo, če se ne bi odločila za šolski protest pred švedskim parlamentom pred dobrim letom."

