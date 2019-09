Greta Thunberg prejemnica letošnje alternativne Nobelove nagrade

Mlada podnebna aktivistka Greta Thunberg je letošnja prejemnica nagrade Right Livelihood ali t. i. alternativne Nobelove nagrade, so danes sporočili v Stockholmu. Thunbergova si je nagrado prislužila za "spodbujanje in krepitev političnih zahtev za nujno ukrepanje glede podnebnih sprememb glede na znanstvena dejstva", so sporočili organizatorji.

"Njena odločenost, da se ne bo sprijaznila z grozečo podnebno katastrofo, je navdihnila milijone njenih kolegov in okrepila njihove glasove in zahteve po takojšnjem ukrepanju," so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP utemeljili v skladu Right Livelihood.

Greta Thunberg je avgusta lani začela ob petkih protestirati pred švedskim parlamentom z zahtevami po nujnem ukrepanju proti podnebnim spremembam. Kmalu so se njeni protesti spremenili v globalno gibanje "petki za prihodnost", ki so se mu doslej pridružili milijoni mladih. Prejšnji petek se je "globalnemu podnebnemu protestu" po nekaterih ocenah pridružilo okoli štiri milijone ljudi v skupno 150 državah sveta.

Nagrade so vredne milijon švedskih kron (okoli 100.000 evrov)

Letošnja nagrada Right Livelihood bo šla v roke še trem aktivistom, še poroča AFP. Nagrajeni bodo tudi borka za človekove pravice v Zahodni Sahari Aminatu Hajdar, kitajska borka za pravice žensk Guo Jianmei ter brazilsko združenje Hutukara Yanomami in njegov vodja Davi Kopenawa, ki se borijo za ohranitev amazonskega deževnega pragozda in pravice tamkajšnjih domorodnih ljudstev.

"Alternativno Nobelovo nagrado" je leta 1980 vzpostavil švedsko-nemški filantrop Jakob von Uexkull, potem ko švedska akademija, ki skrbi za podelitev Nobelovih nagrad, ni hotela vzpostaviti tudi nagrad za prizadevanja na področju zaščite okolja in mednarodnega razvoja. Nagrade so vredne milijon švedskih kron (okoli 100.000 evrov) in so namenjene spodbujanju nadaljevanja dela nagrajencev.