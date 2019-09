Trump in njegovi zagovorniki se norčujejo iz Grete Thunberg #video

Thunbergova je v ponedeljek na podnebnem vrhu ZN ostro napadla svetovne voditelje, da ne storijo dovolj za boj proti podnebnim spremembam. Trump se je presenetljivo za kratek čas oglasil na vrhu in Thunbergova ga je zelo jezno gledala.

"Ljudje trpijo, umirajo, celotni ekosistemi propadajo. Smo na začetku množičnega izumiranja, vi pa govorite o denarju in pravljicah o gospodarski rasti," je na ZN povedala Thunbergova.

"Deluje kot zelo vesela mlada punca, ki se veseli svetle in čudovite prihodnosti. Kako lepo je to videti," pa je nato sarkastično tvitnil Trump, ki zanika podnebne spremembe in ni naklonjen niti najmanjši kritiki, glede na njegov odziv tudi ne s strani otroka.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO