Na svetovnem podnebnem vrhu v New Yorku tudi premier Šarec

Zasedanje Generalne skupščine ZN že od petka po vsem svetu spremljajo protesti proti podnebnim spremembam. Tako so se na Berlinske ulice podali Nemci. Foto: Reuters

V New Yorku bo pred torkovim začetkom splošne razprave svetovnih voditeljev v okviru 74. zasedanja Generalne skupščine ZN danes potekal svetovni podnebni vrh, ki ga je v želji okrepiti prizadevanja za zaustavitev globalnega segrevanja sklical generalni sekretar ZN Antonio Guterres. Vrha se bo udeležil tudi slovenski premier Marjan Šarec.

Podnebni vrh bo potekal pod sloganom "Tekma, ki jo lahko zmagamo, tekma, ki jo moramo zmagati". Antonio Guterres si je boj proti podnebnim spremembah zadal za eno svojih glavnih prednostnih nalog.

Na vrhu, ki naj bi spomnil države na zaveze iz pariškega podnebnega sporazuma, pa ne pričakujejo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je napovedal umik ZDA iz tega sporazuma. ZDA bodo na vrhu sodelovale zgolj simbolično z namestnico vodje urada za oceane in mednarodne okoljske ter znanstvene zadeve Marcio Bernicat z ameriškega ministrstva za zunanje zadeve.

Na oder naj pridejo le tisti, ki imajo konkretne pobude za akcijo

Guterres, ki je že v soboto pripravil podnebni vrh svetovne mladine, je priporočil, naj pridejo za govorniški oder le tisti, ki imajo nove konkretne pobude za akcijo. Prijavljenih je nekaj več kot 60 govornikov, vendar sodelujejo praktično vsi, saj pobude in akcije potekajo v okviru različnih koalicij. Sodelovali bodo predstavniki Velike Britanije, Nemčije, Francije, Kitajske, Indije in drugih držav.

Generalni sekretar Antonio Guterres. Foto: Reuters

Cilj vrha je krepitev prizadevanj in pospešitev ukrepanja pri izvajanju in uresničevanju ciljev Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah iz leta 2015. Njegov namen je tudi pospešiti pot v nizkoogljično družbo in dati močan politični signal za okrepljeno delovanje vseh deležnikov v boju proti podnebnim spremembam.

Ključno sporočilo Slovenije na podnebnem vrhu bo usmerjeno v odločno ukrepanje vseh držav proti segrevanju ozračja ter spodbujanje prehoda na nizkoogljično družbo, ki ustvarja priložnosti za nova, zelena delovna mesta ob upoštevanju gospodarskih priložnosti in izzivov, poudarjajo v kabinetu predsednika vlade.