Šarec na podnebnem vrhu in razpravi o trajnostnem razvoju

Premier Marjan Šarec se je v ponedeljek v New Yorku udeležil podnebnega vrha ZN in razprave Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) o trajnostnem razvoju, ki bo prednostna naloga predsedovanja Slovenije Svetu EU. V Izjavi za medije je med drugim menil, da je Slovenija glede podnebnih ukrepov kredibilna država.

Premier Marjan Šarec je v New Yorku na splošni razpravi svetovnih voditeljev 74. zasedanja Generalne skupščine ZN, ki se začenja danes in bo trajala do ponedeljka. Ob tem bo organiziranih še več kot 400 stranskih dogodkov in pet vrhunskih srečanj oziroma zasedanj. Med njimi je v ponedeljek odmeval podnebni vrh, ki ga je sklical generalni sekretar ZN Antonio Guterres.

"Največjo odgovornost imajo velike države"

Šarec na vrhu - na tem je bila glavna zvezda 16-letna Švedinja Greta Thunberg, ki je svetovne voditelje pošteno okarala, da ne storijo dovolj proti podnebnim spremembam - ni govoril. Za majhno presenečenje je poskrbel ameriški predsednik Donald Trump, ki se je na kratko oglasil na vrhu, čeprav so ZDA v istem času zanj organizirale dogodek, posvečen zaščiti verskih svoboščin po svetu.

Foto: Reuters Trump zagovarja vrnitev ZDA v začetke industrijske revolucije, ko je energijo razvoja zagotavljal premog. Poleg odstopa od pariškega podnebnega sporazuma Trump odpravlja okoljske in podnebne regulacije ter dvomi o znanosti o podnebnih spremembah.

"Seveda se vsi zavedamo, da bo treba zadeve spremeniti. Po mojem mnenju pa največja odgovornost leži tudi pri velikih državah," je v izjavi za medije dejal Šarec.

"Slovenija v tej smeri marsikaj postori. Je tudi med ambicioznejšimi državami, kar zadeva ogljični odtis in vse druge okoljevarstvene zadeve. Če pa se bodo le majhne države trudile izboljšati svet, se to seveda ne bo zgodilo. Potrebno je zavedanje velesil in tistih držav, ki največ prispevajo k onesnaževanju in dogodkom, ki smo jim priča. Pri tem nas lahko skrbi Brazilija," je dodal slovenski premier.

Na vprašanje o ZDA je Šarec odgovoril, da bodo morale tudi velike države priznati, da se podnebne spremembe dogajajo, in se pridružiti boju. "Spori, ki izvirajo iz preteklosti, bodo čez nekaj let potisnjeni ob rob in vsi skupaj se bomo morali soočiti s tem, da se dogajajo spremembe v naravi. Zanikanje podnebnih sprememb ne bo prineslo uspeha," je menil Šarec.

Če želimo zadostiti okoljskim kriterijem, bo treba zapreti Teš 6

Zagotovil je, da je Slovenija s tem, kar dela, kredibilna v primerjavi z drugimi državami. "Ni nas treba biti nič sram. Smo na dobri poti, Slovenija je 60-odstotno pokrita z gozdovi, vodo imamo zapisano v ustavi, na dobri poti smo tudi glede zmanjševanja plastike, kar sem izpostavil na WEF," je dejal.

Foto: Bor Slana "Vsaka država ima svoje probleme in nas v prihodnje čaka zaprtje Teša 6, če želimo zadostiti okoljskim kriterijem, in seveda še vrsta drugih nalog," je dejal premier. Izpostavil je posodobitev javnega potniškega prometa s ponujanjem alternative, ker ni dovolj le povišanje cen goriva ali prepoved avtomobilov. Železniška infrastruktura je zastarela, izboljšati bo treba tudi avtobusni prevoz.

Kot član skupine WEF Novi voditelji za Evropo se je Šarec udeležil posebnega vrha o trajnostnem razvoju WEF, kjer je govoril na panelu Nov zeleni dogovor za Evropo - Evropa kot globalni vodja na področju podnebnih sprememb in zelene rasti. Poudaril je nujnost odločnega ukrepanja vseh držav za obvladovanje globalnega segrevanja ter spodbujanje prehoda na nizkoogljično družbo, ki ustvarja priložnosti za nova, zelena delovna mesta.

Slovenija vzpostavlja dolgoročno in stabilno zasnovo podnebne politike do leta 2050, ki temelji na zavezah pariškega sporazuma, aktualnih znanstvenih dognanjih, predvsem Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC), ter na evropski strateški dolgoročni viziji za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo. Glavni cilj je doseči ogljično nevtralnost do leta 2050.

Šarec bo imel govor v petek

Predlog zakon o podnebni politiki, ki je trenutno v javni obravnavi, predvideva doseganje neto ničelnih emisij toplogrednih plinov do leta 2050 ter mehanizme, prek katerih se bo podnebna politika dolgoročno izvajala v vseh sektorjih. Vsebuje namero za ustanovitev podnebnega sveta in razglasitev državnega podnebnega dneva.

Foto: STA/Reuters Premierja danes čaka udeležba na odprtju splošne razprave v Generalni skupščini ZN, kjer bo sam govoril v petek. Udeležil se bo tudi političnega foruma na visoki ravni o trajnostnem razvoju, kjer bo govoril na temo megatrendov, ki vplivajo na doseganje razvojnih ciljev. Sledilo bo bilateralno srečanje s predsednikom Gane Nano Addom Dankwajem Akufom-Addom ter zvečer udeležba na sprejemu predsednika ZDA Donalda Trumpa in prve dame Melanie Trump za vodje delegacij.

Na vprašanje, kaj bo povedal prvi dami ZDA, je premier odgovoril, da ji bo zaželel dober večer. "To je tradicionalni sprejem, ki se odvija vsako leto, in zagotovo ne bo veliko časa za kakšne večje pogovore. To je vljudnostno srečanje in tu ni kaj dodati," je dejal.

Premierja v New Yorku spremlja tudi zunanji minister Miro Cerar, ki ima svoj poseben program. V ponedeljek se je udeležil neuradnega srečanja zunanjih ministrov EU, ki ga je vodila visoka predstavnica EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Federica Mogherini. Razpravljali so o aktualnih temah.

Danes se bo med drugim srečal s kolegom iz Moldavije Nicujem Popescujem, udeležil pa se bo tudi srečanja na visoki ravni na temo Sirije v organizaciji EU.