Pevec v novi kampanji za spodnje perilo povsem gol #foto #video

Ni prvič, da se je Liam Payne preizkusil v vlogi fotomodela. Prav tako ni prvič, da je za potrebe oglasne kampanje odvrgel krpico ali dve. A tokrat je za novo linijo spodnjega perila znamke Hugo Boss skupaj z manekenko Stello Maxwell prvič poziral povsem gol.

Črno-beli fotografiji, ki ju je objavil na svojem profilu na Instagramu, sta v zgolj 45 minutah zbrali skoraj 150 tisoč všečkov in veliko navdušenih komentarjev, kako dobro sta videti oba fotomodela in kako zelo vroče so fotografije.

Na prvi je namreč Liam tisti, ki povsem gol in razkrečen leži na veliki postelji, oprt na mišičasto roko, medtem ko zre naravnost v kamero. Manekenka priznane znamke Victoria's Secret Stella Maxwell pa mu, oblečena zgolj v bele boksarice Hugo Boss, leži med nogami.

Na naslednji fotografiji sta vlogi zamenjala, saj je Stella tista, ki povsem brez oblačil leži na postelji. Pred njo se Liam v spodnjicah omenjene znamke zapeljivo nastavlja fotografskemu objektivu.

Tudi fotografije, ki jih je fotograf Mert Alas, sicer Liamov dober prijatelj, posnel v zakulisju in objavil na svojem družbenem omrežju, so precej vroče.

In čeprav je britanski pevec na fotografijah videti samozavesten, se je v resnici počutil vse prej kot tako, je priznal za revijo GQ. Tremo in zrahljane živce si je miril celo z nekaj kozarčki tekile.

"Drugi dan se mi je na snemanju pridružila Stella Maxwell in na koncu je bilo na vidiku precej več golote, kot sem pričakoval – tako zame kot zanjo. Tudi ona je bila namreč gola. In ves čas sem si govoril: 'Ne glej!' Za mojo glavo je namreč ležala povsem naga in jaz sem si ponavljal, da ne glede na to, kaj naredim, ne smem pogledati nazaj," je malo za šalo, malo zares povedal za omenjeno revijo. "In ko sem potem po fotografiranju sedel zunaj in kadil, me je prešinilo, da sem pravkar v resnici snemal nekaj, kar spominja na mehko pornografijo."

Ko je vroče fotografije pokazal svoji mami, ta nad sinovim novim kariernim korakom ni bila prav nič navdušena. Pravzaprav si je z njimi prislužil blago zaušnico, je razkril: "Jaz pa sem ob tem pomislil na to, kaj me šele čaka, ko bo zagledala vse te fotografije na londonskih avtobusih."

Liam, ki se je po razhodu skupine One Direction posvetil samostojnim glasbenim projektom, se zadnje čase vedno bolj resno ukvarja z manekenstvom in poziranjem. Kampanja za spodnje perilo znamke Hugo Boss je prva odmevnejša modna kampanja, v kateri sodeluje in za katero je tudi nov uradni obraz.

Nekaj utrinkov iz zakulisja snemanja, ki je pred več tedni potekalo v Berlinu in ki jih je Hugo Boss objavil na svojem profilu na Instagramu, si lahko ogledate spodaj.

