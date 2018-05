Tako pevka promovira svojo novo linijo spodnjega perila

A post shared by badgalriri (@badgalriri) on May 6, 2018 at 10:03am PDT

Potem ko je 30-letna Rihanna septembra lani izdala svojo znamko ličil, je zdaj znova pokazala svojo ustvarjalno in podjetniško žilico. Oblikovala je linijo seksi spodnjega perila Savage X Fenty, namenjenega ženskam vseh postav. Na prodajne police prihaja konec tedna.

Seksi kose zvezdnica promovira kar sama, in to na zelo zapeljiv način. Na Instagramu je namreč objavila fotografijo, na kateri pozira v črnem korzetu in čipkastih spodnjicah. Zraven je pripisala: "Prekleto. Savagexfenty že čez pet dni, 11. maja 2018!"

Rihanna je za revijo Vogue povedala, da je imela pri oblikovanju svojega spodnjega perila v mislih predvsem to, da se mora vsaka ženska, ne glede na svoje kilograme in obliko postave, v njem počutiti udobno in predvsem zapeljivo. "Tudi sama nimam postave kot manekenke Victoria's Secret, a se kljub temu še vedno počutim lepo in samozavestno v svojem spodnjem perilu. Vem namreč, kako je, ko se počutiš debelo, in vem, kako je, ko se trudiš shujšati."

Zvezdnica je tako v svojo kolekcijo spodnjega perila vključila tudi kose za vse tiste z močnejšo postavo. "Bistvo kolekcije Savage je v tem, da ženske prevzamemo nadzor – nad tem, kako čutimo, in nad odločitvami, ki jih sprejemamo. Ženske se moramo zavedati, da je žogica na naši strani igrišča," je še poudarila Rihanna in dodala: "Ženske smo namreč pogosto obravnavane kot tiste bolj jokave, občutljive, tiste, ki imajo v razmerjih strto srce in potegnejo kratko. Savage pa je čisto nasprotje tega."

Novo linijo spodnjega perila bo priljubljena pevka na prodajne police postavila v petek, njeni zvesti oboževalci pa že komaj čakajo, da pograbijo njene nove, seksi kose.