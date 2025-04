Kaj se zgodi, ko se srečajo slovenski in tuji oblikovalci nakita?

Letošnjo pomlad je znova zaznamoval Slovenski teden nakita, ki v Sloveniji poteka že četrto leto zapored. Vodi ga izjemna oblikovalka nakita Olga Košica, ki s svojim znanjem navdušuje po vsem svetu. Teden nakita ni zgolj prostor za predstavitve in povezovanje sodobnega oblikovanja, temveč tudi priložnost za izobraževanje, ki združuje znanje z različnih koncev sveta – tudi iz Velike Britanije, kjer domuje največja šola nakita v Evropi. Kako je potekal ta ustvarjalni teden in koga vse je vključeval? Kdo so letošnji prejemniki nagrad in kako je pri tem sodelovala britanska univerza Birmingham? Vse to izveste v nadaljevanju članka.

Slovenski teden nakita 2025 je v aprilu po več slovenskih mestih ponudil vpogled v sodobno oblikovanje nakita, pri katerem so se prepletali umetnost, barve, materiali in zgodbe. V središču dogajanja so bile tri razstave: Harmonija v Slovenj Gradcu, Energija v ljubljanskem Centru Rog in Alegría v Izoli. Vsaka je na svoj način nagovorila obiskovalce z lokalnimi materiali, močjo ustvarjalnosti ali mednarodno raznolikostjo.

Tedna nakita se je udeležila tudi modna oblikovalka Maja Štamol Droljc. Foto: Jaka Ceglar

Kaj se je oblikovalki Olgi Košica letos najbolj vtisnilo v spomin?

"Letos se mi je najbolj vtisnil v spomin sam začetek, ko smo postavljali razstave, ker je odpiranje vsakega paketa z umetninami na neki način kot tisto vznemirljivo odpiranje daril. Izdelke sem pred tem videla na fotografijah, a se občutka, ko sem jih lahko začutila v živo, ne da primerjati s tistim prek zaslonov. Iz izdelka sem takoj lahko razbrala tehnike, znanje in začutila tudi zgodbo, ki je pravzaprav med najpomembnejšimi," nam je povedala Olga Košica.

Del letošnjega tedna nakita je bila tudi največja univerza za oblikovanje nakita v Evropi

Dogodek pa je spremljal tudi bogat program delavnic, predavanj in ogledov v Ljubljani, Izoli, Slovenj Gradcu, Mariboru in Rogaški Slatini, kjer so obiskovalci lahko spoznali delo domačih in tudi tujih ustvarjalcev ter sodelovali v pogovorih o prihodnosti sodobnega nakita. Znanja z različnih koncev sveta so se prepletala in ustvarila nepozabno doživetje. Med tujimi sodelujočimi je bila tudi britanska univerza za oblikovanje nakita Brimingham, ki velja za največjo v Evropi.

Foto: Jaka Ceglar

Mednarodna sodelovanja kot odskočna deska za oblikovalce

"Slovenskim ustvarjalcem tuje oblikovanje ni neznano – pravzaprav se mnogi za to pot odločijo prav zato, ker pri nas ni formalnega izobraževanja za oblikovanje nakita. V tujini pa so na voljo ustrezni programi, kjer si lahko pridobijo strokovno znanje. Sodelovanje s tujimi oblikovalci je zato toliko bolj dragoceno – odpira priložnosti za izmenjavo znanja, izkušenj in pogledov, obenem pa vsak lahko preveri, na kateri točki je trenutno v svojem ustvarjanju. Letos smo na primer sodelovali z Romunskim tednom nakita – oni so k nam poslali deset svojih oblikovalcev, mi pa njim deset naših. Takšne izmenjave so odlična priložnost, da se komu odprejo nova vrata," je Olga Košica povedala za Siol.net.

Inovativen pristop oblikovalcev nakita Foto: Jaka Ceglar

Delavnica, ki ji ni manjkalo novih znanj. Foto: Jaka Ceglar

Kdo so letošnji nagrajenci?

Dogajanje je doživelo vrhunec s slavnostno podelitvijo nagrad v hotelu Grand Plaza, kjer so podelili šest priznanj za izjemne dosežke na področju sodobnega oblikovanja nakita. Nagrado za najboljšega oblikovalca začetnika sta prejela Timon Lužar in Matija Tihelj, nagrado za najboljšo mlado oblikovalko je prejela Sara Mermal, za najboljšo slovensko oblikovalko pa Katja Marolt. Naziv mednarodnega oblikovalca leta je prejel Diogo Alves iz Portugalske, nagrado Bruseljskega tedna nakita 2025 pa si je prislužil Stefano Fronza. In še zadnjo, najpomembnejšo nagrado za posebne dosežke v oblikovanju je prejela Zdenka Šamec, oblikovalka, ki je 40 let oblikovala prestižne kolekcije nakita Zlatarne Celje.

Foto: Jaka Ceglar

