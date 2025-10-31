Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Petek,
31. 10. 2025,
6.52

Osveženo pred

1 ura, 38 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09

Natisni članek

Natisni članek
umetnost film smrt Borko Radešček

Petek, 31. 10. 2025, 6.52

1 ura, 38 minut

Poslovil se je specialni pedagog, lutkar in cineast Borko Radešček

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09
Borko Radešček | Foto Facebook

Foto: Facebook

V 76. letu starosti je umrl Borko Radešček (5. december 1949–28. oktober 2025), specialni pedagog, lutkar, cineast in inovator, ki je več kot štiri desetletja deloval v Centru Janeza Levca v Ljubljani.

Za animatorja lutk se je izučil na tečaju lutkovnega gledališča, nekaj časa pa je tudi sam deloval v tej vlogi. Ljubezen do filma ga je spremljala že od otroštva, ko je spremljal očeta, ustanovitelja kina Litostroj, v kinooperaterski kabini. Kot dijak je na Televiziji Ljubljana pomagal v laboratoriju za razvijanje filmskega traku, s prvim honorarjem pa si je kupil amatersko filmsko kamero in začel snemati ter sam razvijati filme, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra.

Radešček je verjel v moč filma kot orodja za intelektualni razvoj otrok s posebnimi potrebami. Učencem je omogočal, da filme ne le gledajo, ampak jih tudi sami ustvarjajo. V likovno vzgojo je uvedel filmsko animacijo in več let vodil filmske krožke.

V Ljubljani je ustanovil štiri alternativne kinodvorane, med njimi tudi tisto na šoli Janeza Levca na Levstikovem trgu. Ob Eipprovi ulici ob Gradaščici je v prostorih nekdanje kemične tovarne uredil svoj filmski studio, kabinet čudes, kjer je hranil in obdeloval bogato zbirko filmskega gradiva.

nesreča mini kombi
Novice Tragična nesreča kombija z otroki: en otrok umrl, osem težje ranjenih
slovenska policija, policija, policijsko vozilo
Novice Za posledicami prometne nesreče umrl 87-letnik
RB Leipzig
Sportal Tragedija na stadionu: tišina namesto navijanja
Jack DeJohnette, bobnar
Trendi Umrl legendarni jazzovski bobnar Jack DeJohnette
umetnost film smrt Borko Radešček
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.