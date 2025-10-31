V 76. letu starosti je umrl Borko Radešček (5. december 1949–28. oktober 2025), specialni pedagog, lutkar, cineast in inovator, ki je več kot štiri desetletja deloval v Centru Janeza Levca v Ljubljani.

Za animatorja lutk se je izučil na tečaju lutkovnega gledališča, nekaj časa pa je tudi sam deloval v tej vlogi. Ljubezen do filma ga je spremljala že od otroštva, ko je spremljal očeta, ustanovitelja kina Litostroj, v kinooperaterski kabini. Kot dijak je na Televiziji Ljubljana pomagal v laboratoriju za razvijanje filmskega traku, s prvim honorarjem pa si je kupil amatersko filmsko kamero in začel snemati ter sam razvijati filme, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra.

Radešček je verjel v moč filma kot orodja za intelektualni razvoj otrok s posebnimi potrebami. Učencem je omogočal, da filme ne le gledajo, ampak jih tudi sami ustvarjajo. V likovno vzgojo je uvedel filmsko animacijo in več let vodil filmske krožke.

V Ljubljani je ustanovil štiri alternativne kinodvorane, med njimi tudi tisto na šoli Janeza Levca na Levstikovem trgu. Ob Eipprovi ulici ob Gradaščici je v prostorih nekdanje kemične tovarne uredil svoj filmski studio, kabinet čudes, kjer je hranil in obdeloval bogato zbirko filmskega gradiva.