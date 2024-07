Zlatarna Celje podarja zlato zapestnico z inicialko po vaši izbiri #nagradnaigra

V svetu mode, kjer se trendi spreminjajo skoraj vsak dan, obstaja nekaj, kar nikoli ne gre iz mode. Lahko bi rekli, da gre za trend, ki nas spremlja že vse od leta 1500, hkrati pa zaradi osebne note ostaja izjemno priljubljen. Sedaj ga je z novo kolekcijo BE ME v svojo ponudbo vključila tudi Zlatarna Celje – nakit z inicialkami . Ta modni dodatek ni le estetsko privlačen, pač pa vsem, ki ga nosijo, ponuja tudi priložnost izražanja, celo dobršno meto skrivnostnosti. Izkoristite kodo za popust SIOL5 za nakup nakita kolekcije BE ME.

V Zlatarni Celje lahko sedaj izbirate med ogrlico zapestnico ali kompletom. Za bralce Siol.net so ponudili tudi posebno promocijsko kodo SIOL5, s katero bo nakup še bolj ugoden. Z nekaj sreče pa lahko s sodelovanjem v nagradni igri celo pridobite osvojite brezplačno zapestnico z inicialko po izbiri.

Foto: Shutterstock

Naj gre za vaše, partnerjeve, otrokove ali celo inicialke neke druge, a vam posebej ljube osebe. Za njimi se skrivajo številne zgodbe, ki pa sta jim skupni brezmejna ljubezen in naklonjenost. Že v antičnih časih so ljudje gravirali svoje začetnice na različne predmete, da bi izrazili svojo identiteto in pripadnost.

Nakit z inicialkami BE ME Zlatarne Celje Si želite kompet ogrlice in zapestnice z inicialkami? Želite z njimi osrečiti bližnjo osebo? Zlatarna Celje je za bralce Siol.net pripravila posebno kodo za koriščenje popusta ob nakupu izdelka iz kolekcije BE ME. V nakupnem procesu uporabite kodo SIOL5 in si zagotovite popust. Če vas mika kompet ogrlice in zapestnice, kupite ogrlico s popustom, ki ga prinaša koda SIOL5, s sodelovanjem v spodnji nagradni igri pa se lahko potegujete še za zapestnico z inicialko iz kolekcije BE ME po vaši izbiri.

Modni dodatek kraljevih družin

V srednjem veku so monogrami krasili kraljevska oblačila in dragocenosti, medtem ko so viktorijanski medaljoni pogosto vsebovali inicialke ljubljenih oseb kot simbol ljubezni in spomina. Nakit z inicialkami ima tako dolgo in bogato zgodovino.

V začetku 16. stoletja je nakit z inicialkami krasil vratove članov kraljevih družin, nosila ga je tudi druga žena angleškega kralja Henrika VIII., Ana Boleyn, katere življenjska zgodba je pogosto prikazana v številnih novodobnih filmih in serijah.

Trend, ki ne gre iz mode

Foto: Shutterstock

Ena izmed glavnih prednosti nakita z inicialkami je njegova sposobnost, da izrazi individualnost in osebnost. Vsak kos je unikaten, saj nosi začetnice svojega lastnika ali ljubljene osebe. To dodaja globok čustveni pomen, saj nakit postane simbol ljubezni, prijateljstva ali pomembnega dogodka. Nositi takšen nakit je način, kako imeti pomembne ljudi ali trenutke vedno blizu srca.

Starši na primer radi posegajo po nakitu z inicialkami svojih otrok ali pa partnerja, saj jim to daje občutek bližine in povezanosti. Vsakič, ko pogledajo ali se dotaknejo obeska, se tako spomnijo ljubljene osebe ali posameznega prelomnega življenjskega trenutka.

Inicialke pogosto povezujemo tudi s pomembnimi življenjskimi dogodki. Obesek lahko tako označuje obletnico, rojstvo otroka ali drugo pomembno priložnost. S tem, ko nosimo takšen nakit, nosimo s seboj spomine na te pomembne trenutke, kar daje občutek kontinuitete in povezanosti s svojo preteklostjo.

Ker nakit z inicialkami, kot sta na primer ogrlica in zapestnica vedno blizu telesa, to še dodatno krepi občutek bližine in intime. Tako imate ljubljene osebe ali spomine vedno pri sebi.

Za vse sloge in vse priložnosti

Ogrlica kolekcije BE ME z inicialkami po lastni izbiri. Foto: Zlatarna Celje

Nakit z inicialkami, kot ta iz kolekcije BE ME Zlatarne Celje, je priljubljen med ljudmi vseh starosti in stilov. Mladi ga obožujejo zaradi njegove personalizirane narave, saj lahko izrazi njihovo edinstveno identiteto in stil. Starejši ljudje cenijo čustveni pomen, ki ga nosi, saj lahko simbolizira pomembne ljudi ali trenutke v njihovem življenju.

Nakit z inicialkami je neverjetno prilagodljiv, kar pomeni, da se ujema z različnimi modnimi stili. Ne glede na to, ali imate raje klasičen, eleganten, minimalističen ali boemski stil, lahko najdete kos nakita z inicialkami, ki se popolnoma ujema z vašim okusom.

Prav tako je izjemno vsestranski in primeren za vse priložnosti, tako za vsakodnevno nošenje, kot tudi za posebne dogodke. Za te so sicer priporočljivi bolj sofisticirani in razkošni kosi nakita, a dobro se bodo obnesli tudi bolj subtilni kosi, saj se k njim podajo vse vrste oblačil.

Zapestnica kolekcije BE ME z inicialkami po lastni izbiri. Foto: Zlatarna Celje

Kako izbrati pravi nakit z inicialkami?

Izbira pravega nakita z inicialkami je prav prijetna izkušnja. Razmislite o materialu, predvsem pa se vprašajte, ali želite bolj subtilen kos brez ali takšnega z dragimi kamni. Naj stil odraža vašo osebnost. V Zlatarni Celje s kolekcijo BE ME ponujajo brezčasen nakit v minimalističnem slogu, ki deluje subtilno in je tako popolno brezčasno personalizirano darilo.

Za razliko od ogrlice s polnim imenom je ogrlica z začetnico malce bolj skrivnostna in vzbuja radovednost, saj ljudje želijo uganiti, kakšno ime se skriva za začetnicami. Če jo nosite samo, boste ustvarili minimalističen videz, lahko pa jo kombinirate in plastite z drugimi verižicami ter obeski.

Personaliziran nakit za še bolj osebno darilo

Nakit z inicialkami je tudi odlična ideja za darilo, saj izraža posebno pozornost. Ni generično darilo, ki bi ga lahko podarili komurkoli in prav zato bo vaše najdražje zagotovo navdušilo. Ne glede na to, ali gre za rojstni dan, obletnico, poroko ali praznike, bo takšno darilo nosilo posebno čustveno vrednost.

Podariti nakit z inicialkami je čudovit način, kako izraziti ljubezen in tudi prijateljstvo. Takšno darilo ni le lepo, temveč tudi zelo osebno in premišljeno. Prejemnik ve, da je bil kos izbran in oblikovan posebej zanj, kar daje darilu še večjo vrednost.