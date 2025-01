Gola pozirala na priljubljeni skulpturi in za to tudi plačala #foto

Ko je 30-letnica iz Mexico Cityja odvrgla svoja oblačila in se povzpela na La Perlo, se je promet na dvopasovnici v bližini naenkrat upočasnil, mimoidoči pa so jo šokirano opazovali.

Foto: @Olgainthenude/X/posnetek zaslona

Ko je zaključila s poziranjem za nekaj fotografij, ki jih je objavila na Facebooku in kasneje tudi izbrisala, je sestopila in takoj so k njej pristopili policisti ter jo aretirali. Po obisku lokalnega tožilca so jo proti plačilu približno 160 evrov kazni izpustili.

Nudistka je bila ob tem tudi zelo kritična do oblasti, ker so kršili njeno pravico do izražanja. "Uganete, koga so aretirali, ker je preprosto obstajal?" je zapisala. "Zakaj je cenzurirano človeško telo, ne pa tudi nasilje? Golota ni žaljiva, je naravna. Ustavimo sramotenje, povrnimo si svobodo in normalizirajmo, kar je človeško," je zapisala na omrežju X.

DETIENEN A LA MUJER QUE SE FOTOGRAFIÓ DESNUDA EN EL MONUMENTO LA PERLA, EN EL MALECÓN DE LA PAZ

El 11 de enero del presente año circuló una grabación en donde se ve a una mujer de aproximadamente 30 años desnudándose en el monumento La Perla, en el malecón de La Paz, Baja… pic.twitter.com/hBgNyMwPND — Libertad BajoPalabra (@lbajopalabra) January 14, 2025

Mnogi uporabniki so potezo Larree na družbenih omrežjih kritizirali: "Naj razkazuje svoje telo na drugem mestu, kjer je dovoljeno biti gol in kjer ne poškoduješ nobene skulpture," je bil eden od komentarjev. Drugi je menil, da bi jo morale oblasti kaznovati strožje, ne le z z denarno kaznijo.