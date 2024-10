"Razmišljam o razgledu na Marka Wahlberga," je pod posnetek, ki ga je delila na družbenem omrežju Instagram, zapisala manekenka Rhea Durham.

Na posnetku je videti golega igralca, ki si je med družinskim dopustom na otoku Fidži privoščil osvežilno prho.

Fotografija je postala pravi hit, v komentarjih pa so se oglasile številne oboževalke, ki so nad objavo navdušene. "Hvala za delitev", "To je soba z razgledom", "Lahko si tako srečna", Hvala, gospa Wahlberg", je le nekaj izmed komentarjev, ki so se zbrali pod objavo.

Zaradi nje je takšen, kot je

46-letna Rhea in 53-letni Mark Wahlberg sta se spoznala leta 2001 na novinarski konferenci v New Yorku in se poročila osem let kasneje. Skupaj imata štiri otroke – 21-letno Ello, 18-letnega Michaela, 16-letnega Brendana in 14-letno Grace.

"Svoji ženi dolgujem veliko," je Wahlberg dejal leta 2018 v intervjuju za The Sun. "Pomagala mi je postati moški, kakršen sem, in ustvarila lepo življenje zame in najine otroke. Vem, da me ima rada takšnega, kot sem, in da ji lahko zaupam. Dokler je nisem spoznal, se nisem bil pripravljen poročiti," je dodal.

