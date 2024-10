Letošnja Ježkova nagrada Borisu Cavazzi

V sklopu slavnostnega koncerta ob 75-letnici Radia Koper so podelili nagrado Franeta Milčinskega - Ježka, ki jo letos prejme vsestranski umetnik in ena najbolj priljubljenih slovenskih medijskih osebnosti Boris Cavazza. "Težko bi našli koga, ki združuje popularnost in visok profesionalni nivo na vseh poljih svojega delovanja," piše v obrazložitvi.

Več kot pol stoletja trajajočo kariero igralca, režiserja, scenarista in glasbenega ustvarjalca je zaznamovalo več kot sto vlog v gledališču, več kot 70 na filmu in skoraj 200 na radiu, če ne štejemo številnih nastopov v televizijskih oddajah, dramah in serijah, so našteli v utemeljitvi.

"Že v začetku je oblikoval sveže in izvirne like v razponu od komičnih in okretnih do temačno introvertiranih, skrivnostnih in dvoumnih. Znal je ustvarjati notranjo in zunanjo, situacijsko napetost, slednjo predvsem v komedijah. V komedijskih žanrih je uveljavil svoj mediteranski temperament, dokazal je, da ima izostren refleks, ki mu pomaga k hitri preobrazbi in dinamiki lika," je zapisala žirija v sestavi Ivo Ban kot predsednik ter Alenka Gotar, Patrik Greblo, Ingrid Kovač Brus, Nejc Jemec, Rajko Gerič in Igor Pirkovič.

Opus izjemnega razpona

Umetnikovo "najintimnejše ustvarjalno področje pa je glasba, kjer se je uveljavil kot pevec, interpret in avtor pesmi različnih žanrov s humorno-ironično vsebino, a vendar reflektivne, življenjske in stkane iz različnih zgodb", je poudarila žirija in opozorila še na njegovo igrivost, ki jo je lahko izrazil tudi na radiu, zlasti v radijskih igrah za otroke. Ob tem je v gledališču še uspešno režiral, napisal štiri filmske scenarije in kot pedagog na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo usmeril in usodno zaznamoval celotno generacijo pozneje priznanih igralcev. Je tudi prejemnik nagrad na številnih področjih svojega ustvarjanja, je spomnila žirija.

"Boris Cavazza je nedvomno ustvarjalec in osebnost, ki je evidentno oblikovala podobo slovenske in mednarodne kulturne in medijske pokrajine. Njegov opus izjemnega razpona in številnih ustvarjalnih vrhuncev pa ne nadaljuje le tradicije Ježkovega duha, ampak ga na svoj izvirni način celo presega," piše v obrazložitvi.

Nagrado podeljujejo z željo, da bi spodbudila izvirne dosežke in nagradila opuse v zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki sledijo žlahtni tradiciji Ježkovega duha. Lani je Ježkovo nagrado prejel Tomaž Domicelj, za življenjsko delo pa posthumno Sašo Hribar.