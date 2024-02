Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cavazza se je rodil 2. februarja 1939 v Milanu materi Slovenki in očetu Italijanu.

Cavazza se je rodil 2. februarja 1939 v Milanu materi Slovenki in očetu Italijanu. Foto: STA

Igralec, scenarist in režiser Boris Cavazza danes praznuje 85 let. Eden najvidnejših gledaliških in filmskih igralcev generacije, ki se je uveljavila v 70. letih 20. stoletja, velja za izrazito karakternega igralca.