V tem hrvaškem filmu blesti tudi Sebastian Cavazza

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sebastian Cavazza je trenutno verjetno eno od najbolj vročih slovenskih igralskih imen, saj redno nastopa tudi v tujejezičnih filmih in televizijskih serijah.

Foto: promocijsko gradivo

Tokrat ga bomo lahko spremljali v romantični komediji Aleksi, ta govori o dekletu, ki po končani fakulteti ne najde službe, zato se preseli nazaj k staršem na Pelješcu, kjer pomaga v družinskem vinogradu in poskuša najti samo sebe. Medtem ko ignorira pričakovanja svojih staršev, Aleksi raje uživa v zmenkih in zabavah.

Zaplete se v razmerja s tremi zelo različnimi moškimi: ameriškim fotografom Christianom, lokalnim glasbenikom Goranom in starejšim lahkoživcem Tonijem, ki ga igra Sebastian Cavazza.

Foto: promocijsko gradivo

In čeprav je slovenski igralec v enem od intervjujev dejal, da ne mara, da ga primerjajo z Georgeem Clooneyjem, je bila verjetno prav ta podobnost razlog, da je dobil vlogo v tem filmu.

Mlada režiserka Barbara Vekarić je ob opisu njegovega lika v enem izmed intervjujev namreč dejala: "Toni je duhovit, šarmanten in ima tisto karizmo Georgea Clooneyja, ki se ji ženske težko uprejo. Vendar pa je nekoliko prestar za njene težave."

Foto: promocijsko gradivo

Film odlikuje tudi prelepa kulisa hrvaške pokrajine. "Hrvaška ima nedvomno eno od najlepših pokrajin na svetu, a je redko upodobljena na velikih platnih," je med drugim povedala režiserka in razkrila, kje so potekala snemanja. "Zgodba filma Aleksi se odvija na čudovitem hrvaškem polotoku Pelješac, blizu mojega rojstnega Dubrovnika, kjer sem z družino preživljala poletja. Gre za sončno obmorsko vasico, ki vas zapelje z zelenimi vinogradi, čistim modrim morjem in burnim šarmom barvitih domačinov."

Sebastiana Cavazzo si boste v hrvaški romantični komediji Aleksi premierno na slovenskih televizijah lahko ogledali že nocoj ob 20. uri na Planetu. Ob 22. uri pa ne zamudite zgodovinske komične drame Najljubša (The Favourite) z Emmo Stone, Rachel Weisz in Olivio Colman v glavnih vlogah.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.