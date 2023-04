Blaž razkril, koga bi si v eksperimentu sam izbral za ženo … In ne, to ni Tina! #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, so se pari udeležili že pete skupne večerje. Ta je tokrat potekala v znamenju resnice in iskrenosti, ki pa sta Blaža pripeljali v hudo zadrego.

Zakonci so med večerjo dobili kuverte, v katerih so se skrivala vprašanja, ki so jih morali zastaviti svojim partnerjem. Na svoj račun je prišla tudi Tina, ki je Blaža vprašala: "Če nas ne bi združili strokovnjaki in bi imel možnost izbirati sam, katero dekle iz eksperimenta bi si izbral za partnerko in zakaj?"

Blaž se je najprej samo prijel za glavo in razmišljal, kako točno je vprašanje zastavljeno. Tina ga je nato še enkrat prebrala, Rok pa mu je želel z namigom pomagati in povedati, da mu ni treba veliko razmišljati o odgovoru. Blaž namiga, žal, ni razumel, saj je dejal: "Rok, oprosti, ampak to bi bila Vlasta."

Tina je obsedela odprtih ust, Blaž pa je s svojo izjavo presenetil tudi preostale. "Meni je Vlasta ena super ženska. Vidim, da je za adrenalinske stvari, da je sproščena, nasmejana in pripravljena delati stvari ter se truditi," je svojo izbiro še utemeljil Blaž.

Žan je priznal, da Blaža spoštuje, ker si je upal biti tako iskren, Rok je priznal, da ga povsem razume, ker to o Vlasti meni tudi sam, Vlasta pa je priznala, da je počaščena.

Blaž je šele kasneje izvedel, da bi pri tem vprašanju lahko izbral tudi svoj ženo Tino …

