"Tina, pazi se, ker danes te bom podrl! Večkrat," je svojo ženo opozoril Blaž

Oba zakonca sta se tega zmenka zelo veselila, saj ju je zelo zanimalo, kdo je močnejši. "Tina, pazi se, ker danes te bom jaz podrl," je pred dvobojem napovedal Blaž. Vmes sta zelo uživala, več časa pa je na tleh preživela Tina, kar je opazil tudi Blaž, ki je pripomnil: "Tina mi drugače neprestano govori, da sem šibek in da sem mevža, zdaj jo pa v tangicah na tla vržem."

Tina se je zaradi vseh padcev počasi začela jeziti, zato je rokavice odvrgla stran in se na Blaža spravila z golimi pestmi. Tudi to ji ni prineslo želenega uspeha, zato si je potem nadela rokavice, Blaž pa ji je prijazno nastavil levo in desno lice. Pri drugem udarcu je Tina padla po tleh in tam tudi obležala.

Blaž je sprva mislil, da se Tina samo pretvarja, nato pa je uvidel, da je poškodba resna. Pomagal ji je vstati, se sleči in ji prinesel vodo in led. "Mislim, da zdaj lahko preneha provocirati s tem nokavtiranjem, ker vidi, da se bo sama poškodovala," je malo za šalo, malo zares pripomnil Blaž, podobnega mnenja pa je bila tudi Tina, ki je sklenila, da ga od zdaj naprej ne bo več skušala nokavtirati.

