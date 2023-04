"Mislim, da sem pri najini zvezi potegnila črto," priznava Maša

Maša je Žana peljala na polet z balonom. Zmenek sta že začela slabo, še slabše pa sta ga končala. Žan je sicer zelo užival, Maša pa je bila neprestano nastrojena, zato ji je citiral naslov pesmi Kendricka Lammarja Bi*** Don’t Kill My Vibe. S tem jo je hotel opomniti, naj mu s svojim obnašanjem ne kvari dobrega razpoloženja. Celoten spor si lahko pogledate v spodnjem videoposnetku.

Njun prepir se je stopnjeval do te mere, da se je Maša odločila z zmenka domov odpraviti kar peš. "Jaz ne mislim teči za njo, naj se ohladi, jaz sem kar pomirjen," je ob tem brezbrižno dejal Žan. Med odhajanjem proč je Maša potarnala: "Jaz se z njim sploh ne morem pogovarjati. On postane tako nesramen. Na koncu se sicer vedno opraviči in mu je žal, ampak on govori take stvar … Mislim, da se najina zveza spreminja v toksično zvezo."

Žan je na samem potarnal, da mu Maša govori, da je nesramen, v resnici pa ga sama že ves dan gnjavila. Na drugi strani Maša še naprej ni našla dobre besede zanj: "On misli, da lahko besede vzameš nazaj, ampak v bistvu jih ne moreš. Jaz mu nikoli ne govorim nobenih grdih besed. Ne maram, da se name kdo dere. Če se jaz na njega ne, se tudi on ne bo drl name."

Čeprav je bil Žan prepričan, da Maša na balonu ni uživala, je sama zatrdila, da se ji je izkušnja zdela zabavna, a ji jo je pokvaril Žan. Obratno pa ne drži, saj je Žan nasmejano priznal: "Jaz sem imel noro dober dan. Meni je bilo na balonu vrhunsko. Še bi šel na balon, ampak mogoče z drugo družbo."

Negativno razpoloženje pa je še trajajo pri Maši: "Toliko stvari, kot sem jih jaz pri njem tolerirala in opravičila, ter vse zelo, zelo grde besede, ki jih izreče … Nekje je pa meja dobrega okusa. Moram ceniti tudi sebe. Vsega pa tudi ne morem požreti. Mislim, da sem potegnila črto pri najini zvezi."

