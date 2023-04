Salome razkrila, da pozna Anno in zato dvomi o njenih iskrenih namenih z Alešem #video

V komentatorski oddaji Poroka na DRUGI pogled, ki je na sporedu vsak četrtek ob 20. uri na Planetu, je bila tokrat gostja Salome, ki je razkrila, da dobro pozna Anno, in razložila, zakaj se zveza med Anno in Alešem v eksperimentu Poroka na prvi pogled ne bo obnesla.

Špelo Grošelj je po ogledu prizorov Aleša in Anne, ki sta se kot par v eksperimentu Poroka na prvi pogled zelo dobro ujela, zanimalo, ali tokratna gostujoča komentatorka Salome meni, da ima Anna iskrene namene z Alešem ali pa je le dobra igralka.

"Ona je odlična igralka," se je glasil odgovor Salome, ki je razkrila še, da Anno dobro pozna iz resničnostnega šova, v katerem sta skupaj sodelovali. To je navdušilo preostale tri komentatorje, ki so bili veseli, da bodo o tem, kakšna je Anna v resnici, lahko izvedeli iz prve roke.

"Ona je igralka in ve, kaj početi. Mislim, da onadva nikoli ne bosta skupaj," je napovedala Salome in tako osupnila Špelo Grošelj, Tanjo Kocman in Miho Hercoga, da so ostali brez besed. "Različna sta si kot dan in noč. Ona zelo rada potuje, ona ne bo nikoli doma, vedno je v tujini, kolikor jaz vem. On bo na pošti, ona bo pa v Mehiki," je še razložila svojo napoved.

Več v zgornjem videu.

Komentatorska oddaja Poroka na DRUGI pogled je na sporedu vsak četrtek ob 20. uri. Že v ponedeljek pa vas čakajo nove epizode eksperimenta Poroka na prvi pogled. Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.