V kviz Milijonar prihaja Ana Maria Mitič

Tudi ta petek se nam bo v kvizu Milijonar poleg prijavljenih tekmovalcev in tekmovalk pridružil znan obraz, v studio prihaja Ana Maria Mitič, ki bo na vprašanja odgovarjala za dobrodelni namen. "Uživam praktično povsod, kamorkoli me postaviš," pravi Ana Maria. Kakšen užitek bo zanjo sedenje na vročem stolu, preverite že v petek ob 20. uri na Planetu.

Petkove večere gledalcem in gledalkam polepša tudi kviz Milijonar z iskrivim voditeljem Juretom Godlerjem. V odgovarjanju na vprašanja se najprej preizkusijo prijavljeni tekmovalci in tekmovalke, nato pa sledi še posebni dobrodelni del, v katerem na vroči stol sedejo znani obrazi. Ta petek ob 20. uri bo na vprašanja v kvizu odgovarjala Ana Maria Mitič.

Foto: Planet TV

Voditeljica in komičarka se trenutno najbolj posveča svojemu videopodkastu, v katerem naslavlja življenjske teme, ki se ji zdijo premalo v ospredju. "Uživam praktično povsod, kamorkoli me postaviš," zatrjuje nasmejana Ljubljančanka, ki jo z voditeljem druži tudi naklonjenost do glasbe. "V duši ostajam pianist in teoretik," pravi Ana Maria, ki se je šolala na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana.

"Ne vadim vsak dan, pa vendar zelo rada sedem za klavir in zraven kaj zapojem," sklene, Jure Godler pa je moral ob tem priznati, da on že dolgo ni sedel za klavir: "Enostavno zmanjka časa, da bi pa 'izmučen kot capa' prišel domov in veselo igral, se ne zgodi."

Ano Mario Mitič lahko v Milijonarju ujamete že v petek ob 20. uri.

