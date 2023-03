Vrača se The Biggest Loser Slovenija. Prijavite se!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ste napovedali boj s tehtnico? Več kilogramov, več razlogov za spremembo. Prijavite se v The Biggest Loser Slovenija, edini šov, v katerem zmaga tisti, ki največ izgubi.

Naj tokrat vaše zaobljube ne ostanejo le želje, ampak konkretni cilji, ki bodo napovedali rdečo luč izgovorom in prižgali zeleno luč novemu videzu in zdravemu življenjskemu slogu.

Na poti do uspeha vam bodo pomagali vrhunski trenerji, zdravniki in strokovnjaki, končno plačilo pa ne bo le popolna preobrazba, ampak tudi denarna nagrada, ki vam bo pomagala obrniti nov list v vašem vsakdanu. Ste pripravljeni na odločitev, ki bo spremenila vaše življenje? Nikar ne odlašajte, to lahko storite takoj zdaj, tako da izpolnite spodnjo prijavnico.

Nagrada

Zmagovalec oddaje postane udeleženec, ki po odstotkih izgubi največ telesne teže. Za nagrado prejme tisoč evrov za vsak izgubljen kilogram, skupaj največ 50 tisoč evrov.