Ana Maria Mitić je nedavno prevzela vodenje kviza Besedolov na TV Slovenija, poznamo pa jo že kot komičarko, igralko, šansonjerko in nenazadnje kot znan obraz, ki ima svoj glas, saj se je v priljubljeni TV-oddaji pojavila kar dvakrat. V Spotkastu je ponovno potrdila sloves najhitreje govoreče slovenske voditeljice, ko je razkrila vse o svoji novi oddaji, o tem, kako ustvarja komedijo, in o tem, kako se je borila proti podlim izkoriščevalcem, ki so zlorabili njeno podobo za prodajo sumljivih tabletk za hujšanje.

Na vprašanje o vzdevku Brzostrelka, ki ji ga je nadel njen kolega in prijatelj Jure Godler, se Ana Maria Mitić zares razgovori: "V veliko čast mi je nositi lento najhitreje govoreče slovenske voditeljice, vendar ne gre samo za hitrost – marsikdo hitro govori, marsikdo govori še več kot jaz. Gre za pravilno izbiranje besed, gre za pravilni poudarek, za to, kako tvorijo smiselno celoto v stavku … in kako pleteš nit zgodbe. Ker vsi zgodbarimo, vsi pripovedujemo zgodbe."

Kviz Besedolov, ki ga izmenično vodita s Sandijem Morelom, je tako zanjo idealna priložnost. "Kaj je lepšega kot biti obdan z besedami in vrlimi tekmovalci, ki znajo enigmatiko, torej so vešči reševanja križank, besed, prestrukturiranja črk, tega, kako tvorijo smiselno celoto," razloži Ana Maria.

Ano Mario Mitić poznamo kot komičarko, igralko in šansonjerko, nedavno pa je prevzela vodenje kviza Besedolov na TV Slovenija. Foto: Jan Lukanović

Če talenta ne neguješ, je to pljunek vesolju

Ana Maria Mitić se je uveljavila kot ena prvih stand up komičark v Sloveniji, vendar pa se je zavestno odločila, da za razliko od nekaterih kolegov na odru ne želi biti vulgarna ali prostaška: "To ni moja domena. Iz teh ustec rada lepe besede govorim. In to čeprav imam tudi balkanske gene in znam kako žaltavo razdret. A se mi zdi, da dami pritiče, da dviguje raven in da je še vedno lahko porogljiva, satirična, pikra, lahko je celo za odtenek žaljiva, recimo v roastu. Jaz to vsakodnevno počnem med prijatelji, ampak mora biti zavito v tančico absolutnega sprejemanja, podpiranja in seveda pozitive."

Vseeno ne bo kmalu ponovno prijela mikrofona v roko in predstavila novega materiala, saj ima drug fokus. "Mislim, da sem po desetih letih premora zaključila stand up, nisem pa opravila z odrom. To je velika ljubezen in beseda poklic je zelo na mestu, ker ti si poklican v to. In ni čisto samo tvoja volja. Če tega talenta ne neguješ, je to pljunek vesolju in tak pljunek hitro nazaj dol pade," razloži v smehu.

"Mislim, da sem po desetih letih premora zaključila stand up, nisem pa opravila z odrom," pravi Ana Maria. Foto: Jan Lukanović

Takrat me je postalo strah

Eden največjih škandalov v njenem življenju je bila zloraba njene podobe za oglaševanje t. i. shujševalnih tablet neznanega izvora. Ana Maria je bila zgrožena, ko je to odkrila, in se je odločila takoj udariti nazaj.

"Ljudje me eno leto niso videli, ker sem se ukvarjala z dojenčkom, in v takem času se človek precej spremeni, potem pa so se začeli pojavljati ti lažni oglasi. Tega je bilo res veliko in ljudje so me začeli spraševati, kako naj jemljejo te tablete – takrat me je postalo strah že zaradi mojega medicinskega ozadja. Enkrat so me ustavili v nakupovalnem središču, še Lev je bil zraven, rekoč, glejte moja sestra jih je kupila, zdaj pa ji noge otekajo. Ko sem to slišala, me je kar oblilo, bog ve, kaj je v teh tabletah, bodo ljudem še ledvice odpovedale. Tako sem šla do odvetnika in seveda smo ugotovili, da je podjetje v tujini. Izsledili smo naslove v Romuniji, Bolgariji in Londonu, ampak to na naslovu, kjer je prijavljenih 40 tisoč podjetij. Bil je tako pošten, da je zaprl mapo z dokazili, ampak rekel, da je to izgubljena bitka."

A Ana Maria ni odnehala, temveč je izkoristila svoje prednosti: "To sem dala po vseh svojih kanalih, dosegla, da so posneli nekaj oddaj, in jasno povedala, da ni čudežne tabletke, ki bi lahko pomagala kar takoj shujšati, in je imelo nekaj učinka. No, nekdo na Panami zdaj toči šampanjec na račun tega, da sem jaz zaradi hudega življenja shujšala," zaključi Ana Maria.

"V veliko čast mi je nositi lento najhitreje govoreče slovenske voditeljice, vendar ne gre samo za hitrost," pravi gostja tokratnega Spotkasta. Foto: Jan Lukanović

Ognjena lava, ki iz nje bruha na odru

Lani je Ana Maria Mitić mnoge presenetila z uvrstitvijo na Festival slovenskega šansona, kjer je s svojo zasedbo predstavila nekaj avtorskih pesmi. Zdaj že več koncertirajo in pripravljajo ploščo. Ko beseda nanese na petje, se hitro razvname: "To je kot ognjena lava. Vulkan šprica in jaz veselo delam muziko, za katero upam, da bo kmalu našla pot med ušesa. To so taki luštni šansoni, življenjski, iz srca, pa vse mogoče tematike rada obdelam na blagozvočen način. To niso tiste vrste šansoni, ki zvenijo, kot da bi mačko vlekel za rep, kar si marsikdo predstavlja pod šansonom. Ampak šanson je vse, od neke zelo besedne izpovedi, ki jo glasba samo spremlja, do canzon, torej takih, ki jih zaslišiš na radiu in rečeš, to pa bi lahko bil hitič. Hitič Mitić (smeh, op. p.)."