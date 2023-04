Maša meni, da Žan potrebuje to spolno igračko #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, sta Maša in Žan obiskala erotično trgovino. V celotnem naboru spolnih igračk pa je Maši v oči padla ena, za katero je bila prepričana, da bi bila kot nalašč za Žana.

Ideja, da obiščeta erotično trgovino, je sicer zrasla na Žanovem zeljniku, saj je bil prepričan, da tematsko sodi v njun dan. Čeprav Maša ni kazala posebnega navdušenja, pa je že takoj ob vstopu opazila nekaj, kar bi si Žan lahko kupil: "Če že tako pridno treniraš svoj anus, bi mogoče potreboval kak analni čepek." Žan nad tem kazal pretiranega navdušenja, saj so se mu zdeli preveliki.

Ob nadaljnjem razgledovanju po trgovini sta naletela na kostume za igro vlog, Žan pa je ob tem pripomnil: "Glede na to, da pravi, da nenehno pospravljam, bi mi lahko kupila kostum čistilke."

Nato je do njiju pristopil še prodajalec, ki ju je vprašal, ali potrebujeta kaj pomoči, Maša pa je spet povedala, da Žan išče analne čepke. Žanu je postalo malce nerodno, zato je hitro povedal, da bi raje našel kaj, kar je primerno za začetnike, na samem pa priznal: "To, da mi Maša ponuja analne čepke, me zelo preseneča. Očitno jo to vzburja."

Foto: Planet TV

Maša še kar ni odnehala, Žanu pa je naposled le uspelo preusmeriti pozornost na erotično perilo, za katerega je dejal, da bi ga Maša lahko oblekla za spanje. "Taka zagotovo ne bom spala zraven tebe. Na katerem nivoju pa misliš, da sva midva?" je Maša tudi ta Žanov predlog zatrla, na samem pa dodala: "Jaz verjamem, da bi bilo Žanu všeč, da takšna spim zraven njega, ampak ne, hvala. Mogoče čez kak mesec, dva, če bo vse po sreči."

Ne glede na vse pa Žan erotične trgovine vseeno ni zapustil praznih rok. Kupil je dve liziki zase in eno večjo za svojo ženo. "Mislim, da z Mašo v tej trgovini še nekaj časa ne bova mogla kupiti nič uporabnega, bova pa zdaj lahko vsaj skupaj lizala lizike," je dodal.

