Rok in Vlasta sta razkrila, česa se bojita #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, so se pari udeležili že četrte ceremonije zaobljub. Predzadnja sta pred strokovnjake sedla Vlast in Rok, med pogovorom pa razkrila, česa ju je kljub idiličnemu zakonu strah.

Timotej Strnad je zakonca najprej vprašal o nesoglasjih, ki so se pojavila na skupni večerji. Roka sta namreč Anna in Aleš predstavila kot mučitelja živali, saj sta izvedela, da je muhi odtrgal krila. "To sicer ni bilo primerno dejanje, nisem pa noben mučitelj živali. Brez zveze se mi zdi izgubljati besede, ker je bila to povsem banalna stvar," je strokovnjaku odgovoril Rok.

Vlasta je nato priznala, da je krivda za to dramo njena, ker jo ljudje ves čas sprašujejo, kaj je pri njiju z Rokom narobe. Ker težko najde kaj takšnega, je v šali povedala za ta incident. "Rok je včeraj samo branil svoja stališča, tako kot sta jih Aleš in Anna. Mene nič ne skrbi, ker ima Rok sicer zelo rad živali," je še poudarila Vlasta.

Zakonca sta nato spregovorila o svoji komunikaciji, za katero sta oba potrdila, da je dobra, saj znata upoštevati želje in navade drug drugega. Strokovnjakinjo Barbaro Sarić je zanimalo, ali v njunem odnosu obstaja tudi kaj, česar se bojita.

Prvi je odgovoril Rok: "Včasih se malo bojim, kaj bo potem, ko prideva iz eksperimenta v realno življenje in bova začela zares živeti. Upam, da bova tisti most hitro skrajšala in naprej uživala življenje." Vlasta je iskreno dodala: "Jaz imam določene strahove, ki so bolj povezani z mojo preteklostjo, ampak mi je zelo lepo, ker se z Rokom o tem pogovoriva in on poskuša to razumeti ter se postaviti v mojo kožo."

Strokovnjaki so bili navdušeni nad tem, da se par že posveča skupni prihodnosti, nič pa jih ni presenetila njuna odločitev, da v eksperimentu ostajata še en teden. Več v zgornjem videu.

