Maša je zaskrbljena: Mislim, da bi morala Tina k zdravniku #video

Na Planetu lahko od ponedeljka do srede ob 21. uri spremljate šov Poroka na prvi pogled. V njem so se udeleženci eksperimenta na skupni večerji pogovarjali o precej zanimivih temah. Ena od teh je bila tudi, zakaj Tina poje tako malo.

Na skupni večerji je bilo kar nekaj kandidatov zaskrbljenih, ko so opazili, koliko je Tina pojedla. Kot najbolj zaščitniški se je izkazal Rok, ki je Tino bodril, da naj si vzame tudi glavno jed. "Ja, spodbujam Tino, da bi več jedla, in Tina me je zaradi tega vzela tudi za svojega varuha, kar mi je zelo všeč in zelo spoštujem," je priznal Rok.

Še po tem, ko je Tina zaužila nekaj hrane s krožnika, pa je Žan priznal, da Tino zelo redko vidi kaj pojesti. Mašo je nato zanimalo, ali je bila že kdaj na gastroskopiji. "Skozi katero luknjo to gre?" je hitro zanimalo Žana, Maša pa mu pojasnila, da postopek poteka skozi usta v želodec, nato pa pojasnila, zakaj je to vprašala: "To se je tudi meni dogajalo. Že ko sem pojedla en sam grižljaj, sem mislila, da bom bruhala, tako da pojdi tudi ti preverit."

Na samem je Maša priznala, da jo skrbi Tinino zdravje, saj takšne stvari res niso šala. Na drugi strani pa se tudi Tina ni mogla vzdržati komentarja in je dejala: "Ni mi bilo prijetno, ko je Maša začela razlagati te stvari, ker trenutno ne vem, ali je res kaj narobe."

Tina je Maši nato priznala, da ima že po zaužitju najmanjše količine hrane občutek, da bo bruhala, kar je sicer Maša sprejela z odobravanjem, saj je tovrstno izkušnjo že preživela, na drugi strani pa je Rok dodal: "Zagotovo bi morala Tina iti na kakšen pregled ali pa čez dan jesti različno hrano."

Šov Poroka na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri! Pred tem si lahko ob 20. uri ogledate še epizodo zabavnega kviza Kolo sreče! Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.