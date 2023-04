Komentatorji ob teh prizorih umirali od smeha #video

Pestro dogajanje v šovu Poroka na prvi pogled vsak četrtek pokomentirajo tudi komentatorji oddaje Poroka na DRUGI pogled, ki se jim je tokrat pridružila igralka Zvezdana Mlakar. Med ogledom prizorov, ko sta Anna in Aleš šla v indijsko restavracijo in izvajala tantrične vaje, so se nasmejali skoraj do solz.