Aleš spregovoril o boleči izgubi, ki ga je močno zaznamovala #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, je Aleš novo ženo Anno odpeljal na poseben zmenek in ji predstavil svojo jutranjo telovadbo. Ob tem je pokazal tudi nežnejšo plat, saj je med drugim spregovoril o izgubi očeta, ki ga je močno zaznamovala.

Potem ko je Aleš Anni pokazal svoj športni življenjski slog, jo je zanimalo, ali morda skriva tudi nežnejšo plat.

"Lahko ti povem, da sem pred trinajstimi leti izgubil očeta. Imel je raka. Bil je moj idol in ta izguba me je zelo zaznamovala. Čez noč sem moral iz dečka postati moški. Moram reči, da se nisem pobral nekaj let. Od začetka je bilo zelo težko. Zelo rad grem na njegov grob, mu prižgem svečko, se pogovoriva, mu kakšno glasbo predvajam, ker on je bil tudi velik privrženec Hajduka (hrvaški nogometni klub, op. p.). Ampak s tem je treba živeti naprej," je Anni zaupal Aleš. Anna je zelo cenila, da se ji je tako odprl in ji zaupal težko življenjsko preizkušnjo.

Nato jo je zanimalo še, kakšne so njegove izkušnje v ljubezni. "V ljubezni sem bil tudi zelo razočaran. Imel sem nekaj zvez. Najdaljša je trajala pet ali šest let. Ni bilo več strasti med nama, ni bilo več energije, ni bilo več vibracij, ni bilo dobre komunikacije," je bil iskren Aleš. Več v zgornjem videu.

