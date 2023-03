Milijonar odslej na Planetu ob petkih ob 20. uri

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Legendarni kviz Milijonar z voditeljem Juretom Godlerjem bo odslej na Planetu ob petkih ob 20. uri, v odgovarjanju na vprašanja pa se bodo še naprej najprej preizkušali prijavljeni tekmovalci in tekmovalke, nato pa sledi še posebni dobrodelni del, v katerem na vroči stol sede tudi kakšen znan obraz. Tokrat bo na vprašanja v kvizu odgovarjala pevka Katja Koren, ki bo denar namenila društvu UP-ornik.

Foto: Planet TV

Že desetletje živi v Los Angelesu

Katja sicer zadnje desetletje deluje predvsem v Los Angelesu, vendar se vedno znova rada vrača domov, saj pravi, da je doma vendarle najlepše. "Imam srečo, s Kool & The Gang kot backvokalistka ustvarjam nov album, sicer pa pripravljam tudi svoj album," je povedala simpatična pevka in voditelju še zaupala, da je bila največja lekcija dela v tujini to, kako se spopasti z lastnimi strahovi. "S tem se soočam vsak dan, morda se bom tudi danes," se hudomušno nasmeji.

Katjo Koren lahko v Milijonarju ujamete že v petek, 31. marca, ob 20. uri.

