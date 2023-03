Meri je razkrila, zakaj je počilo med Tino in Blažem #video

Na Planetu lahko od ponedeljka do srede ob 21. uri spremljate šov Poroka na prvi pogled. V njem sta se hudo sporekla Tina in Blaž, Meri pa je na tretji skupni večerji razkrila, kaj je bil razlog za to.

Na poročnem slavju Aleša in Anite je Blaž pregloboko pogledal v kozarec in se povsem sprostil. Šale, ki jih je stresal, niso bile po Tininem okusu, zato je slavje predhodno zapustila. V oddaji niso prikazali, kaj točno je bila kaplja čez rob, je pa to na tretji skupni večerji razkrila Meri.

Matevž je najprej potarnal, da se mu zdi Tina zelo potrta zaradi spora z Blažem, podobna občutja pa so prevevala tudi Meri in Vlasto. "Naj se zmenita, katere teme so dovoljene in katere niso. Če so kakšne, ki koga motijo, naj to pove. Sicer po dveh tednih nekoga res ne moreš dobro poznati, ampak tisto, kar sem jaz potem slišala, je bilo mmmm," je z glavo zmajevala Meri.

Vlasta in Rok sta pričakovala, da bo povedala, kaj je bil razlog za spor med Tino in Blažem. Rok je priznal: "Jaz sploh ne vem, za kaj je šlo. Mislim, da ga je morala tudi ona malo sprovocirati, da ji je kaj rekel."

Meri je nato razkrila, da je Blaž Tini rekel, da se prodaja za denar. "V kakšnem kontekstu pa je rekel to?" je zanimalo Roka, nato pa sta Žan in Meri s skupnimi močmi pojasnila: "Kolega od Aleša je rekel, da ima stanovanje v Ljubljani. Tino je zanimalo, za koliko denarja ga oddaja, on pa je rekel, da se lahko zmenita tudi zastonj. Blaž je nato pripomnil, da se njegova žena prodaja."

Meri je poudarila, da greš, če se stalno šališ o določenih temah, slej ko prej pri tem predaleč. Vlasta je prikimala in dodala: "Škoda, res."

Šov Poroka na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri. Pred tem si lahko ob 20. uri ogledate še epizodo zabavnega kviza Kolo sreče. Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

