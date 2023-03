Tini je prekipelo: Blaž je šel predaleč! #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled so se kandidatje udeležili poroke novega para, ki ji je sledilo poročno slavje, na kateri pa vzdušje ni bilo tako veselo, kot bi moralo biti. Blaž je namreč pregloboko pogledal v kozarec in z izrečenimi besedami tako užalil Tino, da je ta predhodno zapustila prizorišče.

"Danes mi je za našo mizo zelo neprijetno in nad Blažem sem zelo razočarana," je med poročnim slavjem potarnala Tina. Vlasta je nato pojasnila, zakaj je tako: "Blaž se danes kar veliko šali, za kar je mogoče malo krivo tudi vino. Ni bil ravno spoštljiv, zato tudi Tini ni bilo najbolj prijetno."

Vlasta je nato Tino mirila, da mora vse, kar je Blaž izrekel, vzeti kot šalo. Vseeno je Tina Blaža poslala k drugi mizi, kar je Meri komentirala: "Zdaj se moram pa jaz ukvarjati s teboj?!" Tina je nato na samem izdala: "Tudi ko mu Vlasta reče, naj se umiri, on ne razume, da je šel predaleč."

Tini je bilo ob Blažu zaradi njegovega obnašanja še naprej izjemno nelagodno. "Jaz Tini težko kaj svetujem, ampak mislim, da je pametno dekle, ki reagira tako, kot najbolje zna. Mislim, da naredi en zid in se potem odmakne," je še povedala Vlasta.

Tina je nato Meri in Matevžu priznala, da ni pri volji za takšne igrice, kot se jih igra Blaž, napako v svojem vedenju pa je prepoznal tudi sam: "Menim, da sem šel danes predaleč z besedami. Lahko bi se malo bolj zadržal in verjamem, da je bilo Tini nelagodno."

Ne glede na to pa se Blaž vseeno ni mogel ugrizniti v jezik pri naslednji zbadljivki, ko je rekel, da Tinin udarec ni veliko več kot masažna terapija. Ob tem je Tini prekipelo, zato je poročno slavje predhodno sama zapustila.

"Ne vem, kako bo vse skupaj delovalo dalje, če bova imela ta pogovor, glede na to, da je bil najin odnos 'zafrkancija'. Mislim, da ne bova več našla meje, kaj je prav in kaj ne, jaz pa bom veliko bolj občutljiva na stvari, na katere prej nisem bila. To bo zdaj zelo slabo," je dodala žalostna Tina.

