"Kaj vse mora moški pretrpeti, da je žena zadovoljna" #video

Na Planetu lahko od ponedeljka do srede ob 21. uri spremljate šov Poroka na prvi pogled. V njej sta se za drzno potezo tokrat odločila Blaž in Tina, ki se odpravljata na permanentno tetoviranje.

"Z Blažem sva se danes odločila, da se tetovirava, ker sva oba zelo 'blesava'. Ne razmišljava z glavo, ampak veva, da bo na koncu dobro izpadlo," je z zadovoljnim nasmehom razkrila Tina. Odločila sta se, da si nad zapestjem tetovirata motiv lastovke. Vsak je izbral svojo različico motiva, kar je Tina pojasnila, da se povsem sklada z njima, ker sta si tudi onadva različna. Blaž je pripomnil, da njegova lastovka beži stran od Tinine, tudi Tina pa je ugotovila, da je to precej resničen prikaz položaja: "On beži, jaz pa ga večino časa napadam."

Za Blaža je bila to prva tetovaža, vmes pa je Tino neprestano zbadal in to pojasnil tako: "To je neka igra med nama. Mislim, da se zaradi tega tudi zbližujeva." To je z rahlo drugačnimi besedami utemeljila tudi Tina, bolj od zbadanja pa jo je zmotil Blažev izraz med tetoviranjem, saj je dejala: "Videti je, kakor da bo jokal." Na drugi strani pa se je Blaž branil: "Tina me neprestano zbada, da nisem moški po njenih merilih. Med tetoviranjem sem se bolj smejal kot jokal, tako da ne vem, kaj bi še rada."

Po končanem tetoviranju je Tina priznala: "Mislim, da sta naju ti lastovki povezali dosmrtno. To je bila najboljša ideja na svetu!" Blaž pa ji je sarkastično odvrnil: "Kaj vse mora moški pretrpeti, da je žena zadovoljna." S tem se je Tina strinjala, na samem pa priznala: "To bo lepa zgodba za vnuke, saj jim bo treba opisati, kako smo prišli do teh tatujev."

Blaž pa je priznal: "Ko bom gledal to lastovko, bom vedno vedel, da k njej sodi še ena lastovka. Mislim, da sva s Tino lepo povezana za vse življenje." Za konec pa je dodal še simbolično opazko njunih tetovaž: "Imava dve lastovki, ki iščeta skupno gnezdo."

