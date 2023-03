Maša je želela zapustiti eksperiment, a ji je mož to preprečil #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, so se pari udeležili druge skupne ceremonije zaobljub. Maša je želela oditi iz eksperimenta, Matevž pa še ni hotel obupati nad njunim zakonom, zato se je odločil, da bo ostal. Posledično bosta oba zakonca primorana v šovu ostati vsaj še en teden.

Strokovnjake je sprva zanimalo, katero dobro lastnost sta v zadnjem tednu opazila drug pri drugem. Matevž je spregovoril prvi: "Ugotovil sem, da si želi pozornosti in da jo partner posluša." Nato je svoje opažanje delila še Maša: "Opazila sem, da je Matevž zelo potrpežljiv pri moji drami in moji slabi volji." Ob tem je poudarila, da ni nagnjena k drami, ampak da Matevž iz nje izvabi vse najslabše, kar je mogoče.

Strokovnjakinja Alja Fabjan jo je prosila, naj to pojasni. "On ima drugačno energijo kot jaz. Ob taki osebi se tudi jaz umirim in se zaprem, odmaknem ter niti ne komuniciram," je dejala Maša. Alja je priznala, da je tudi sama opazila njuno distanco, kar je Maša potrdila z razkritjem, da se to odraža tudi pri njunih vsakodnevnih aktivnostih, ki jih opravljata vsak posebej.

Alja je Matevža vprašala, ali sta poskusila na kakršenkoli način to medsebojno distanco zmanjšati. Matevž je temu pritrdil, omenil je tudi njun ponesrečen zmenek v Woopu. Priznal je, da postaja iz dneva v dan težje. "Vseeno si želim, da se najin odnos popravi in da se začneva pogovarjati," je iskreno dodal, razkril pa tudi, kaj namerava storiti za to.

Na koncu ju je strokovnjakinja prosila, da razkrijeta in pojasnita svoji odločitvi. Prva je spregovorila Maša: "Odločila sem se, da odhajam, ker v tem odnosu jaz nisem jaz. Sploh mi ni všeč odnos." Nato je svojo odločitev razkril še Matevž: "Jaz kljub temu, da sem zafrknil določene stvari in da je med nama distanca, vseeno nočem zaključiti tega, ker si želim popraviti stvari, zato sem se odločil, da ostajam."

Pravilo v šovu je, da če se samo eden od zakoncev odloči zapustiti šov, oba ostaneta v eksperimentu še vsaj en teden, šov pa zapustita samo, če se zgodba na naslednji ceremoniji ponovi. Maša nad tem ni izkazala pretiranega navdušenja. Kako se bo njeno nezadovoljstvo odražalo v prihodnjih dneh?

