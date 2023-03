"To je bilo povsem nepričakovano," je priznal presenečeni Matevž #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, se je začelo zapletati med Mašo in Matevžem ter Meri in Žanom. To je privedlo do tega, da sta se začela zbliževati Maša in Žan, posledično pa tudi Meri in Matevž.

Meri se je v novo jutro prebudila sama, zato se je odločila poiskati svojega moža. Pozvonila je pri Matevžu in ga vprašala, ali je Žan pri njem. Odvrnil ji je, da ne, in ji povedal, da tudi Maše ni doma. "Potem sva na istem," je dejala Meri in priznala, da misli, da njen mož sploh ni spal doma. Matevž jo je povabil naprej, nato pa sta se z Meri začela pogovarjati o napetostih v svojih zakonih.

"Že od medenih tednov imava neke scene. Jaz rečem, da je nekaj belo, on bo rekel, da je črno, in enostavno ne moreva priti skupaj. Sploh se ne razumeva, ker si narobe interpretira, karkoli rečem. Slabo pa kaže, da bi se lahko karkoli razrešilo," je potarnala Meri.

"Zelo sem bil presenečen, ko sem izvedel, da imata tudi Žan in Meri težave, ker je bilo na zunaj videti, kakor da se zelo ujemata. To je bilo povsem nepričakovano," je na samem priznal Matevž.

Meri se je nato zaupal še sam: "Midva z Mašo za zdaj še nekako funkcionirava, se pa opazi, da greva drug drugemu mogoče že malo na živce. Ne ujameva se, energija se ne poklopi in zato je vse skupaj malo težko." Meri je dejala, da razume, in natančneje pojasnila, zakaj je tudi njej težko:

"Tudi če mu poskusim neke stvari razložiti, on tega ne sprejme, ker si nekaj vcepi v glavo. Mene potem mine, ker se mi ne ljubi prerekati in se raje umaknem." Matevž se je strinjal, da je to boljše, ker bi na koncu lahko samo izbruhnil velik prepir. "Škoda živcev," je dodal.

Meri se je strinjala, Matevž pa je dodal, da je težava tudi v tem, da se ne moreš odmakniti. "Čeprav Žan se je. V drugo stanovanje," je dejala Meri. Oba sta se zasmejala, Meri pa je na samem dodala: "Meni to Žanovo vedenje potrjuje, da je otročji. Jaz sem ga tako dojela že prvi dan in ne glede na to, koliko sem poskušala odriniti to misel, se s takimi dejanji vse to samo potrjuje."

