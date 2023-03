Aleš razkril: Jasmina je kar skočila name! #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, so se pari udeležili prve skupne večerje. Na njej sta se prvič po medenih tednih ponovno srečala tudi Jasmina in Aleš, ki sta se vmes umaknila od preostalih in se na samem pogovorila.

"Aleš je želel, da se pogovoriva. Mislim, da je prizadet, izredno prizadet," je pred začetkom pogovora dejala Jasmina. Aleša pa je sprva zanimalo, ali se ji zdi, da je bilo njeno obnašanje sprejemljivo. "Mislim, da ne. Jaz sem, kar sem. Kdor me hoče, me hoče, kdor me ne, me ne," mu je sprva odvrnila, nato pa dodala:

"Kar je bilo, je bilo. Za nazaj nimam česa popravljati. Oprosti, in to je to." Aleša pa je vseeno zanimalo, zakaj mu Jasmina ni že prej zaupala svojih občutij in povedala, kaj si misli. "Ti si izvedel že prvo noč vse, ampak si tega nisi hotel priznati. To pa je tvoj problem," mu je odvrnila. Aleš je to trditev hitro označil za neresnično.

"Že takrat nisem čutila ljubezni na prvi pogled, ker ni bilo niti privlačnosti na prvi pogled. Ti si popolno nasprotje tistega, kar si jaz želim. Izmed tisočih moških v lokalu bi bil ti zadnji, ki bi ga opazila," mu je sprva hladno dejala, nato pa nadaljevala: "Jaz sem izredno seksualno bitje, ki obožuje seks na sto in en način. Poskusila sva in ni šlo. Kaj naj naredim?"

Aleš, ki mu je končno uspelo priti do besede, pa ji je odvrnil: "Če ti misliš, da me zelo privlačiš, me ne. To naj ti bo jasno." Nato je pojasnil, da si je želel, da bi jo lahko pred samo intimnostjo v postelji najprej bolje spoznal. "Ti pa si kar skočila name!" Jasmina v tem ni videla problema: "Zakaj pa ne?! Saj si moj mož!"

Razočarani mož je nato izpostavil še to, da je njeno vedenje bilo ves čas nekulturno, a je tudi s to opazko pri Jasmini trčil ob zid. "Čar je v sprejemanju, ne spreminjanju. Če mi misliš spremeniti, si na zelo slabi poti. Nikomur ne bom dovolila, da me spremeni," ga je opozorila.

Aleša pa je na koncu zanimalo še, zakaj se je po celotnem dogajanju odločila priti na skupno večerjo. "Prišla sem, da spoznam druge kandidate in da povem, da sem bila tudi jaz nekaj dni v tem eksperimentu. Prišla sem zaradi hrane, zabave, druženja. Zakaj pa ne bi? Saj drugače ne hodim nikamor. Kaj te moti, če jaz tukaj sedim in jem?" mu je odvrnila.

On jo je opomnil, da tega sploh nikoli ni rekel, nato pa sta se vrnila k preostalim kandidatom. Strokovnjakinja je ob tem pripomnila: "Mislim, da je to začetek konca."

Le kakšno odločitev bosta na skupni ceremoniji zakonca sprejela nocoj? Se je bosta sploh udeležila? Vse to in še več izveste samo na Planetu nocoj ob 21. uri!

