To je o Jasmininem obnašanju povedal Tomaž Mihelič #video

Na Planetu lahko vsak četrtek ob 20. uri spremljate komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled, v katerem se je tokrat Špeli Grošelj, Mihi Hercogu in Tanji Kocman pridružil tudi Tomaž Mihelič. Pod drobnogled so vzeli dogajanje preteklega tedna v šovu Poroka na prvi pogled, pri čemer so se spotaknili tudi ob dogajanje na zmenku Jasmine in Aleša.

V šovu Poroka na prvi pogled je Jasmina svojega Aleša peljala na prav poseben zmenek. Odpravila sta se jahat konje, kar se je povsem izjalovilo, saj je Jasmina vmes s konjem grdo ravnala, enkrat pa je celo padla z njega.

Tomaž Mihelič je bil ob gledanju teh posnetkov zgrožen: "Jaz bi njo zdaj želel užaliti, ker je zelo nesramna do konja, ampak ji ne morem reči krava, ker je to sveta žival v Indiji, niti koza, ker daje mleko, ki je zelo dragoceno … Ona je kot ena opica."

Miha se je s tem strinjal, Tomaž pa je še nadgradil svojo prejšnjo opazko: "Še ta konj deluje kakor tisti od Pike Nogavičke, ona pa je opica Toto."

Špela se je ob tem že skoraj do solz zjokala, nakar so pogledali še posnetek, ko Jasmina pade s konja. "Alkohol je ku***," je v smehu dejal Miha Hercog, ki je bil še vedno prepričan, da je Jasmina jezdila pod vplivom nečesa. Prav tako se se Jasmininemu padcu smejali vsi drugi komentatorji, ki so bili kar enotni, da si je Jasmina to zaradi svojega vedenja povsem zaslužila.

"Žival čuti," je dodal Miha Hercog, z njim se je strinjal tudi Tomaž: "Kar naj jo zabriše dol med planke." Špela ga je poskušala umiriti, Tomaž pa ji je odvrnil: "Če bi prišel nate jezdec, ki te ne bi znal jezditi, bi ga tudi ti zabrisala dol."

Ob tem so se vsi strokovnjaki strinjali, da je Jasmina v zadnjem tednu pokazala svoj pravi obraz, Miha Hercog pa je zaključil z zelo posebno tezo: "Ona je rekla, da je v šov prišla, ker se je bivšemu zlagala, da gre v neko institucijo. On je očitno tega že navajen in je to zato sprejel." Več v zgornjem videu.

