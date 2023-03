Meri: Na medenih tednih se počutim kot v dijaškem domu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, sta Meri in Žan prispela v istrsko vilo, kjer bosta preživela medeni teden. Zakonca sta bila prepričana, da bosta tam uživala sama, kaj hitro pa sta doživela presenečenje, ki jima je pustilo grenak priokus.

Medeni tedni so se v šovu Poroka na prvi pogled začeli tudi za Meri in Žana. Odpravila sta se v istrsko vilo, ki jima je ob prihodu vzela sapo. Ob druženju na terasi pa sta kmalu doživela neprijetno presenečenje. "Nekdo je prišel," je Meri zašepetal Žan.

Na lokacijo je namreč prispel še drugi par, s katerim si bosta morala deliti vilo. Z Mašo in Matevžem so se predstavili in rokovali, kaj hitro pa je Žan vprašal: "Kdo sta pa vidva?" Matevž je pojasnil, da sta tudi onadva novopečena zakonca, ki sodelujeta v šovu.

"Šok. Totalen šok je bil to. Nekaj sem sicer sumila, ker sem videla dve sobi, in nato pomislila na to, da nekaj ni v redu. Te pa kar preseneti, ko se ti še en par vrine na medene tedne," je na samem priznala presenečena Meri, nato pa nadaljevala: "Ali ni normalno, da greš na medene tedne sam z možem? Zdaj se počutim kot v kakšnem dijaškem domu."

Podobna občutja pa so prevevala tudi Mašo, ki je dejala: "Midva sva prav govorila, da ta vila zagotovo ne bo samo za naju in da jo bova zagotovo mogla še z nekom deliti."

Žan ju je nato povabil, da si skupaj ogledajo hišo, in predlagal, da ob vselitvi nazdravijo s šampanjcem. Kaj hitro pa je dobil hladen tuš, saj je izvedel, da nobeden od preostalih treh kandidatov ne pije alkohola.

Pari ne delujejo najbolj navdušeni nad tem, da si bodo morali sanjsko lokacijo deliti. Bo to morebiti razlog za kakšen večji nesporazum?

Šov Poroka na prvi pogled: Slovenija lahko na Planetu spremljate od ponedeljek do srede ob 21. uri! Pred tem si lahko ob 20. uri ogledate še epizodo zabavnega kviza Kolo sreče! Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.